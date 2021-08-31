والد الطفل زياد لـ«الوطن»: «مش هنزله الشارع لوحده تاني»

مشاعر من الرعب استمرت ليومين قضتهما أسرة الطفل زياد أحمد البحيري في قلق وخوف على طفلهم الذي اختُطف من داخل محل والده بالطريق الدائري «المحلة الكبرى - المنصورة» من أفراد ملثمين بسيارة ملاكي، إلى أن استطاعت الأجهزة الأمنية إعادته سالمًا لأسرته بعد 48 ساعة من اختطافه.

والد زياد: «مش هنزّله الشارع لوحده تاني»

وعلى الرغم من عودة الطفل «زياد» إلى أحضان أسرته، إلا أن والديه ما زالا في حالة من القلق عليه، بحسب ما ذكره والده لـ«الوطن»، لافتًا إلى أنه لن يتركه ينزل الشارع أو للمحل وحده بعد ذلك خوفًا عليه من تكرار الحادث، وعيشه في لحظات الرعب تلك مجددًا.

«اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي»، بهذا المثل الشعبي عبّر والد الطفل «زياد» عن زيادة قلقه الأيام المقبلة على طفله أكثر من السابق، لافتًا إلى أنه ما زال غير مدرك كيف يتعامل نفسيًا مع طفله الذي عاش لحظات مُرعبة اليومين الماضيين: «أنا عايز حد يعاملني أنا نفسيًا»، موضحًا أن الأمر ليس بالسهل على الأسرة.

الأب: حالة والدة «زياد» أفضل الآن

وعن حالة والدة «زياد»، أوضح الأب أنها أفضل الآن بعد عودة نجلهما، إذ كانت لا تنطق أو تتحدث مع أحد خلال يومي اختطاف «زياد» الطالب بالصف السادس الابتدائي.

الداخلية تنجح في إعادة «زياد» بعد يومين من اختطافه

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء أمس الاثنين أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في تحرير الطفل زياد أحمد البحيري، من داخل مخزن وسط الأراضي الزراعية بإحدى القرى، حيث تم الدفع برجال إدارة البحث الجنائي لمطاردة الخاطفين.

وتكمنت كاميرات المراقبة بمحل والد «زياد» من تسجيل الواقعة لحظة اختطاف الطفل، ووضعه داخل سيارة ملاكي، بينما حاولت والدته منعهم، إلا أنهم أسقطوها أرضًا وفروا سريعًا بالسيارة ومعهم الطفل.