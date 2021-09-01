سميحة أيوب: شغلي رجل لن يطلقني.. وحافظ الأسد لقبني بسيدة المسرح العربي

حلت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب ضيفة على الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، في لقاء تحدثت خلاله عن مسيرتها الفنية الطويلة وعن زواجها من الفنان الراحل محمود مرسي وانفصالها عنه وقصة لقب سيدة المسرح العربي، ورأيها الحالي في الفن ورؤيتها للفن كما يجب أن يكون.

أبرز تصريحات الفنانة سميحة أيوب نرصدها لكم كما يلي:

1- فخورة بالمشوار لأنه مكنش فيه أي تنازلات، وأعمالي مفيدة وتنويرية وثقافية وكلها حاجة بتقدمها تفيد المجتمع وقيمة وده اللي مطلوب من الفن إنه مرآة للمجتمع مش إننا نطلع أي حاجة ونقول ده الواقع لأن شغلتنا نجمل الواقع.

رؤيتها للفن ورأيها في المناطق الشعبية وعرضها في الأفلام

2- تقدم الواقع برسالة لكن الواقع إنك متصورش الا الحواري والزبالة في مصر، لا حرام وفيه حتت جميلة ليه مبتتصورش.

3- الأحياء الشعبية فيها ناس كويسين جدا وبنطلعهم بتوع سكاكين وليه نوري أطفالنا وهما لسه صغيرين وزي السفنجة بيمتصوا أي حاجة ليه نعلمهم القبح ده ونعلمهم الألفاظ السيئة دي ودي مش شغلتنا لأن شغلتنا تنويرية.

صدفة التحاقها بالتمثيل

4- مكنتش أتخيل إني هبقى ممثلة ولا كان في دماغي أبقى ممثلة لكن لما اتحطيت الإنسان بيبقى ساعات جواه طاقات هو نفسه مبيبقاش عارفها.

5- كان طموحي أبقى راقصة باليه لأني شفت فيلم الحذاء الأحمر وقولت الله فن جميل بس مكنش عندنا مدرسة باليه وبعدين ليا صديقة في المدرسة راحت تمتحن في معهد الفنون المسرحية وكنت بسمع في الأخبار إنهم عاوزين فتيات ومكنتش مهتمة وروحت معاها بالجزمة الكاوتش وشعري زي السبجتي وبمريلة المدرسة لقيت بنات بيقولوا كلام بلغة عربية تقيلة مع إني أعشق اللغة العربية، واحد شافني وقالي اسمك مش مكتوب وسألني بتحبي التمثيل قولت اه بحب تمثيل يوسف وهبي وليلى مراد وضحكوا لأن يوسف وهبي كان قاعد ضمن اللجنة وهلكوا من الضحك وقالوا لي تعالي طالبة مستمعة ومش هتاخدي راتب اللي هو 6 جنيه.

6- كان ليا خال متنور وخريج السوربون وكنا بنسمع الراديو وبيقولوا انهم محتاجين بنات وقولت له إيه رأيك قالي حاجة كويسة لأنه هيبقى على أساس علمي وقولت له إيه رأيك لو روحت المعهد مستمعة ومن غير الـ6 جنيه قالي سيبك من الـ6 جنيه وروحي وأنا هقنع والدك ووالدتك.

7- دخل يقنع والدي ووالدتي وسمعت صريخ وزعيق وطلع خالي قالي لمي شنطتك وتعالي معايا وبعدها أخدت استثناء من وزير المعارف إني أبقى طالبة نظامية في معهد الفنون المسرحية ودراستي هتبقى على خشبة المسرح الحديث في فرقة زكي طليمات.

الزواج من محمود مرسي والانفصال عنه

8- محمود مرسي أعجب بيا كممثلة وأنا أعجبت بيه سنة ونص ومحمود مرسي لا يوجد مثله، ثقافة وطيبة وإزاي بيتعامل برقي وحصل انفصال وانفصلنا بسبب خلاف في وجهات النظر، وكنا على اتصال ببعض وبنكلم بعض وبنتفاهم مع بعض بود شديد جدا ولما بيشوف لي حاجة بيكلمني عنها وأنا لما بشوف له حاجة بكلمه عنا وفيه طفل بينا، وهو ندم بعد الانفصال لأني انفصلت بسبب الشغل الكتير ولأني كنت بعمل اسم سميحة أيوب لأن اللي بيختفي الجمهور بينساه.

قصة لقب سيدة المسرح العربي

9- شغلي هو الرجل الذي لا يعطيني ورقة الطلاق واللي كل لما أديله هيديني.

10- الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد هو اللي لقبني بسيدة المسرح العربي وهو بيلبسني الوسام قالي تقدمي يا سيدة المسرح العربي.

11- حنان مطاوع ممكن تقدم سيرتي الذاتية لأنها نضجت جدا وعارفة أدواتها كويس وبتحترم شغلها جدا وربنا مديها موهبة جميلة.