حادث مروع في بيرو يسفر عن مقتل 32 شخصا «فيديو»

لقي 32 شخصًا على الأقل مصرعهم من بينهم طفل، فيما أُصيب 22 آخرون أمس الثلاثاء، في حادث سقوط حافلة في واد وسط بيرو، حسبما أفادت قوات الإنقاذ والشرطة، وكانت الحصيلة الأولية أفادت بمصرع 17 شخص، إلا أنه سرعان ما ارتفع عدد الضحايا إلى 29 ثم إلى 32، بحسب «سكاي نيوز».

ويعد هذا ثالث حادث مروري يتسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا في غضون 4 أيام في بيرو، وكانت الحافلة تقل 63 راكبًا من هوانوكو إلى العاصمة ليما، وأعرب قائد فوج الإنقاذ فريدي لوارتي في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية، عن خشيته من ارتفاع عدد القتلى من المصابين.

قائد الشرطة: تهور السائق سبب وقوع الحادث

فيما قال قائد الشرطة المحلية سيزار سيرفانتس، إن سبب وقوع الحادث «تهور السائق الذي كان يقود بسرعة عالية»، وكان لقي 14 شخصا مصرعهم الأحد، ولا يزال عدد غير معروف في عداد المفقودين، إثر اصطدام قاربين في نهر بمنطقة الأمازون في بيرو.

يذكر أنه في يوليو الماضي كانت شهدت بيرو زلزالًا ضرب منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور، وجاء الزلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، وأوضح «المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض»، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

فيما أشار «مركز رصد الزلازل» في بيرو، إلى أن مركز الزلزال على بعد 12 كيلو متراً غرب بلدة «سولانا»، وعلى عمق بلغ 36 كيلو متراً، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس»، وقال رئيس معهد الدفاع المدني في بيرو، ألفريدو مورجيتيو، إن رئيس الدولة بيدرو كاستيليو، يعتزم التوجه إلى شمالي البلاد لتفقد الأضرار، فيما أشار الدفاع المدني في البلاد، إلى وقوع هزات أرضية شعر بها أجزاء كثيرة من الإقليم، والإكوادور المجاورة.