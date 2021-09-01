القصة الكاملة لأم ذبحت طفلتها بسكين في بولاق الدكرور

أمسكت سكنيًا وكأنها تستعد لذبح دجاجة تنوي طهيها على وجبة الغذاء، لكنها استبدلتها بطفلتها الرضيعة التي جاءت للحياة قبل أشهر لا تعرف سوى حضن أمها الذي تحول لجحيم ملطخ بدماء صغيرتها، التي قتلتها بيد باردة متجردة من مشاعر الأمومة والإنسانية كافة.

أم تذبح طفلتها بسكين

جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة بولاق الدكرور؛ إذ قتلت سيدة في العقد الرابع من عمرها، رضيعتها بحجة أنها «شقية»، فأحضرت سكينًا من المطبخ وذبحتها، ثم حملتها جثة هامدة غارقة في دمائها إلى المستشفى، وأخبرت الفريق الطبي هناك أن الصغيرة سقطت من فوق سلم العقار الذي تسكن فيه، وفارقت الحياة إلا أنه كشف عن جريمتها.

كشف جريمة الأم

اكشفت تلك الجريمة البشعة التي ارتكبتها الأم في حق طفلتها، بعدما أخطر أفراد مسؤولين من داخل مستشفى القصر العيني، مركز شرطة بولاق، بوصول طفلة لم تكمل عامها الثاني مصابة بجرح ذبحي في منطقة الرقبة.

وفور تلقى البلاغ انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن هناك شبه جنائية، وأجري الفحص والتحريات الأولية، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، مدير مباحث الجيزة، والمقدم محمد طلبة، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والتي توصلت إلى أن الأم هي من ارتكبت الجريمة في حق ابنتها الرضيعة، وتركتها في المستشفى وفرت هاربة.

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرت التحقيقات، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الأم بعد محاولة هربها، وجرى التحفظ عليها، وناظرت النيابة جثة الطفلة وقررت عرضها على الطب الشرعي؛ لبيان أسباب الوفاة.

اعترافات الأم المتهمة بقتل ابنتها

وكشفت التحقيقات أن الأم اعترفت بجريمتها فور مواجتها، وقالت في محضر الشرطة إنها قتلتها بسبب «شقاوتها» «مسكت السكين ودبحتها في دقيقة».

وعند سؤال زوجها أكد أنه في أثناء ارتكاب الواقعة كان خارج البيت يواصل عمله، مشيرا إلى أنه تزوج الأم المتهمة منذ 6 سنوات، ولديهما طفل آخر عمره 5 سنوات، منوها إلى أنها تعاني من اضطرابات نفسية مؤخرًا.