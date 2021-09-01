تحظى بنصيب الأسد.. تعرف على العروض المصرية بمهرجان «إيزيس المسرحى»

تحظى العروض المسرحية المصرية بنصيب الأسد من العروض المشاركة فى مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، المقرر أن تنطلق فعاليات دورته الأولى خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، وفقا لما كشفته إدارة المهرجان.

وأعلنت رئيسة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، المخرجة عبير لطفى، مشاركة 15 عرضا مسرحيا في الدورة التأسيسة للمهرجان التي تحمل اسم الكاتبة الراحلة «فتحية العسال»، من بينهم 8 عروض مصرية، موضحة أن آلية اختيار العروض اعتمدت بشكل أساسي على اختيار أعمال لصانعات مسرح متميزات أو أن يكون العرض معنى في متنه بقضايا المرأة على نحو إيجابي سواء كان الصانع رجلا أو امرأة.

قائمة العروض المسرحية المصرية في مهرجان «إيزيس»

- «هاملتهن» إعداد وإخراج سعداء الدعاس، بطولة نورا عصمت وأميرة عبد الرحمن، وإنتاج مركز الإبداع الفني.

- «مفتاح شهرة» تأليف وإخراج دعاء حمزة، ووتشارك في بطولتها مع عماد إسماعيل.

- «هنا القاهرة» تأليف وإخراج رشا الجمال، وإنتاج فرقتها بالشراكة مع مركز التحرير الثقافي وعرض الرقص المعاصر.

- «بهية» من تصميم وإخراج كريمة بدير، وإنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية.

- «المشوار الأخير» تأليف ألفريد فرج وإخراج ريم عامر، إنتاج قسم المسرح بالجامعة الأمريكية.

- «كارمن» للمخرجة ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر للفنون.

- عرضي «المطبخ» من تأليف وإخراج محمد عادل، و«امرأة وحيدة» تأليف داريو فو وفرانكا راما وإخراج منة ماهر، وإنتاج حاضنة نهاد صليحة التي نظمها المهرجان بالتعاون مع «التحرير لاونج» التابع لمعهد جوته الألماني.

تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وتنطلق فعاليات الدورة الأولى من المهرجان المسرحي في 15 سبتمبر الجاري، وتشهد تكريم مجموعة كبيرة من رائدات المسرح المصري والعربي من بينهم اسم الفنانة الراحلة شويكار، الفنانة اللبنانية نضال الأشقر.

وتقدم الفنانة معتزة عبد الصبور ورشة تمثيل على هامش فعاليات المهرجان وتستمر على مدار 5 أيام، بمشاركة 15 متدرب كحد أقصى.