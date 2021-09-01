غدًا.. بدء تطبيق تخفيضات جمركية لـ6900 سلعة بين مصر وأسواق «الميركسور»

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بدء تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، من غدا الخميس، وذلك في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع الذي يضم كل من البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، حيث أشارت الوزيرة إلى أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمتين الثالثة والرابعة من الاتفاق، تتضمن الوبريات والمنسوجات والسلع الهندسية والزجاج والكريستال.

تطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول «تجمع الميركسور»

وأوضحت «جامع»، بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول تجمع الميركسور خلال الـ4 أعوام الماضية، منذ إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين ودخوله حيز النفاذ في الأول من سبتمبر من عام 2017، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع، التي تضم نحو 260 مليون نسمة واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا الجنوبية.

وأشارت إلى أنه يجري تعميم قوائم السلع التى تشملها التخفيضات الجمركية على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية في النفاذ لهذه الأسواق الهامة والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.

التخفيضات الجمركية تشمل 3400 سلعة

ومن جانبه، أوضح السيد إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، أن التخفيضات الجمركية التى سيتم بدء تطبيقها تشمل تخفيضًا جمركيًا بنحو 62.5% على الصادرات المصرية للسلع المدرجة بالقائمة الثالثة والتي تشمل على أكثر من 3400 سلعة، بالإضافة إلى تخفيض جمركى للسلع المدرجة بالقائمة الرابعة بنحو 50% والتى تشمل على نحو 3500 سلعة، لافتًا إلى أن هذه الشريحة الجديدة من التخفيضات الجمركية تأتى استكمالًا لقائمة السلع التى تم تحريرها بالكامل من الرسوم الجمركية خلال سبتمبر من العام الماضي التي شملت نحو 600 سلعة.

%115 زيادة في الصادرات المصرية لأسواق تجمع الميركسور

وأوضح السجيني، أن الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور، حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ، نسبة زيادة كبيرة بلغت عام 2020 نحو 396 مليون دولار مقارنة بنحو 184 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 115%، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية تركزت في المواد الكيماوية مثل «الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل» وهي من السلع التي تمتعت بتحرير فورى من كافة الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة المحضرة أو المحفوظة وأيضا الطازجة، ويعتبر الثوم والبرتقال والعنب من أكبر السلع التي بدأت مصر في تصديرها إلى دول التجمع، إضافة إلى الزيتون بكافة أنواعه وأشكاله.

يذكر أن مصر وقعت اتفاق تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور «البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي» في عام 2010 ودخل حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2017.

وينص الاتفاق على الاعفاء التدريجي على عدة أعوام وصولًا إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقًا لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق «A إعفاء فوريًا، B إعفاء على ثلاث سنوات، c إعفاء على 7 سنوات، D إعفاء على 9 سنوات».