صحة مطروح: انتهينا من رفع كفاءة مستشفيات الحمام والضبعة ورأس الحكمة

قال الدكتور محمد على، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» نعمل على تطوير جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، ونستهدف تقديم خدمات طبية متميزة للمرضي، موضحا أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 3 مستشفيات بالفعل من خلال دعمها بالأطقم الطبية من متخصصين وأخصائيين واستشاريين، وأجهزة طبية تحتاجها المستشفيات، وهي مستشفى الحمام المركزي ومستشفى الضبعة المركزي بالإضافة إلى مستشفى رأس الحكمة، مؤكدا العمل في جميع المستشفيات والانتهاء من معظمها، مشيدا بالدعم المستمر من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للقطاع الصحى في محافظة مطروح.

30 سريرًا وأجهزة لمستشفى الحمام المركزى

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح ،اليوم الأربعاء، لـ«الوطن» أن مستشفى الحمام تم إمدادها بعدد 30 سريرا طبيا وترابيزة عمليات، وترابيزة لشد كسور الحوض، ومنظار جراحي، عظام وجراحة نساء، ورفع كفاءة البنية التحتية بها من كهرباء وصررف صحي ونجارة ونقاشة، بالإضافة إلى مد المستشفى بأطباء لسد العجز.

إصلاح الأجهزة المعطلة في مستشفة الضبعة

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى الانتهاء من إصلاح جميع الأجهزة الطبية المعطلة في مستشفى الضبعة المركزى، ومدها بأسرة بالقسم الداخلى وإصلاح بعضها، وإيجار شقق سكنية كسكن للهيئة الطبية، وتزويد المستشفى بأطباء وأخصائيين.

سد العجز مستشفى رأس الحكمة في مطروح بأطباء وتمريض

وذكر وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم سد العجز في الأطقم الطبية والتمريض ومد مستشفى رأس الحكمة بأخصائيين، وأجهزة طبية للقسم الداخلي وصيانة بعض الموجود، وتجهيز قسم الطوارىء، وقسم العمليات.

تفتيش مفاجىء ومرور على مستشفيات مطروح

وتجرى مديرية الصحة بمطروح أعمال تفتيش مفاجىء خلال هذه الأيام على جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات، ومتابعة العمل بهم لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى، ورفع مستوى جميع الخدمات في المنشآت الطبية.