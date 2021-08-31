24 وحدة صحية لتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج الاعتلال الكلوي في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ،اليوم الثلاثاء، في الوحدات الصحية على مستوى محافظة مطروح، ومنها وحدة الكيلو 4 حي الشروق لتوفير خدمة اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا، بما يسهل العلاج والشفاء، وتقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى وتسجيلهم على المنظومة الإلكترونية ومتابعة حالتهم.

وكيل وزارة الصحة: 24 وحدة صحية بمبادرة الاعتلال الكلوي في مطروح

وقال الدكتور محمد على متولى وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات صحفية، إن المبادرة تستهدف الكشف الطبي عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة الثمانية بدءا من سن 18 سنة من خلال إجراء التحاليل الطبية بالمجان والمتابعة وصرف العلاج ويجرى الكشف من خلال 24 وحدة صحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع التأكيد على الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

خدمات طبية متميزة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مبادرات 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس،تقدم خدمات صحية متميزة لعلاج عدة أمراض ومنها الاعتلال الكلوي والضغط والسكر والتقزم والأنيميا والسمنة، وأورام الثدى للمرأة، وغيرها من التخصصات المختلفة التى تسعى الدولة للعلاج المبكر لها تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة مستمرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتوصيل الخدمات الطبية لجميع أهالى مطروح ليس سكان المدن فقط ولكن في أقصى الصحراء في القرى والنجوع والمناطق النائية ليستفيد منها المجتمع كله بجميع فئاته.