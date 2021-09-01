الإمارات تضع شروطًا جديدة للمسافرين إلى أبوظبي.. وإجراء واحد للمصريين

أكدت صحيفة ذا ناشونال الإماراتية، على المسافرين إلى أبوظبي ضرورة التسجيل لدى منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية «ICA».

وبدأ تنفيذ هذه القواعد الجديدة على جميع المسافرين الذين يسافرون إلى العاصمة الإمارتية أبوظبي، ويتعين على جميع الركاب القادمين التسجيل مسبقًا على المنصة للموافقة على السفر.

الشروط

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على الركاب تقديم بياناتهم على المنصة وبعد التسجيل، سيحصل المسافرون على رمز الاستجابة السريعة QR، الذي سيطلب منهم ركوب أي رحلة إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطبق القواعد الجديدة على جميع المسافرين إلى أبوظبي، باستثناء مواطني الإمارات العربية المتحدة.

وشددت الصحيفة على أي مسافر يخطط للسفر إلى دبي أو أي إمارة أخرى، الحصول أيضًا على موافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للسفر، ولا يُعفى الأطفال والرضع، ويجب أن يتم تسجيلهم من قبل والديهم قبل السفر.

كما يجب على أي مسافر تم تطعيمه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، التسجيل وتحميل مستنداتهم للموافقة عليها قبل خمسة أيام على الأقل من السفر، لافتة إلى أن هذا الإجراء يسمح للسلطات الإماراتية بالاعتراف بالتطعيمات للمسافرين في الخارج؛ من أجل الموافقة عليها للحصول على بطاقة «الحصن الخضراء».

المصريون

وأوضحت الصحيفة، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في الإمارات، لا يحتاجون إلى تحميل شهادات اللقاح على المنصة، ولكن يجب إكمال جميع تفاصيل تسجيل الأخرى على المنصة.

ويتعين على المسافر إجراء اختبار PCR، وتنزيل تطبيق الحصن واتباع قواعد الحجر الصحي المعمول بها عند الوصول.

وبالنسبة للمصريين سيمكنهم السفر وتنفيذ العليمات السابقة لكن سيكون مطلوب منهم بعد الوصول الدخول في حجر صحي ستحدده السلطات.

ولا يعد التطعيم ليس إلزاميًا لدخول البلاد، ولكنه مطلوب الآن لدخول الأماكن العامة مثل الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية وفقا للصحيفة الإماراتية.