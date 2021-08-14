«بنك أبوظبي التجاري»: 83% زيادة في صافي الأرباح بالنصف الأول من 2021

حقّق بنك أبوظبى التجارى - مصر، نمواً فى صافى الأرباح بنسبة 83% بنهاية النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 ليصل إلى 358 مليون جنيه، مما يعكس نجاح إدارة الأعمال وخطط البنك فى هذه المرحلة، رغم تبعات جائحة كورونا، التى أكدت قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى بسرعة لمواصلة النمو مرة أخرى.

وأوضح البنك فى بيان، أن إجمالى الأصول نمت بنسبة 22%، لتصل إلى 41.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 34.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 19.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى، بمعدل نمو قدره 20%، مقابل 16.6 مليار جنيه بنهاية 2020.

وأشار إلى أن محفظة ودائع عملاء البنك سجلت ارتفاعاً بنسبة 20% لتصل إلى نحو 34.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 29.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وقال إيهاب السويركى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى - مصر: «نفتخر بنتائج البنك المالية فى نهاية النصف الأول من العام الحالى وتحقيق زيادة تعدّت 80%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى. وهذه الزيادة تشهد بقوة الاقتصاد المصرى وملاءمته للاستثمار والنمو، كما تؤكد صلابة الاستراتيجية المتبعة ونجاح سياسة البنك للتوسّع وترسيخ العلامة التجارية فى السوق المصرية منذ إطلاقها فى سبتمبر 2020».

وأكد «السويركى» أن استراتيجية البنك تقوم على إرضاء العملاء مع تحقيق نمو متوازن على مستوى جميع الأنشطة وقطاعات الأعمال، مع الحفاظ على الكفاءة ونسبة المخاطر، بما يتناسب مع هذا النمو، ويحقق استدامة الأعمال.

وأضاف أن مصرفه حصل على الموافقات الأساسية لزيادة رأس المال، كما تم فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين وسداد مبلغ الزيادة بالكامل، مشيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على إنهاء الإجراءات ليكون فى مقدمة البنوك التى تتوافق مع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد.

ولفت العضو المنتدب إلى أن بنك أبوظبى التجارى - مصر، حقق زيادة فى محفظة قروض الشركات مدفوعة بزيادة النشاط التمويلى، حيث بلغت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 25% ومحفظة قروض الشركات الكبيرة نسبة 20% فى نهاية يونيو 2021، مقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

وذكر أن معدل العائد على الأصول بالبنك حقّق زيادة بنسبة 54%، مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى، ليصل إلى 1.9%، كما استطاع البنك الحفاظ على معدل العائد على حقوق الملكية عند 16.3% رغم قيامه برفع رأسماله المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3.526 مليار جنيه.

وأشار إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 7%، رغم اهتمام البنك بزيادة الكفاءة والتكاليف التى يتحمّلها، لمواكبة خطة النمو والتغيرات السوقية، كما ارتفعت المخصّصات بنسبة 33% بنهاية الربع الثانى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال 24.2%، بما يفوق الحد الرقابى المقرّر، وبما يسمح بمواصلة خطة التوسّع.

وعلى صعيد الخدمات، أطلق البنك عدداً من الخدمات المتميزة، جاءت فى مقدمتها خدمة الموبايل البنكى، وخدمة الإنترنت البنكى للأفراد والشركات، التى تتضمن التحويلات الخارجية للأفراد وللشركات، مع زيادة ماكينات إيداع النقود، والخدمة المصرفية الهاتفية IVR وخدمة الحوار التفاعلى Chat Bot على الموقع الإلكترونى، التى تعتمد على استخدام أحدث التكنولوجيا وأكثر الطرق ابتكاراً وأماناً لتسهيل جميع المعاملات البنكية للعملاء، لتتم فى أسرع وقت وبأقصى درجة من السهولة والأمان.