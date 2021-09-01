بعد تأخر ناهد السباعى عن العرض الخاص لفيلم ماكو.. والدتها: «تتوتر قبل أي عرض جديد»

احتفل صناع فيلم ماكو مساء أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص للعمل فى أحد السينمات بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من أبطال الفيلم، فيما تأخرت الفنانة ناهد السباعى عن حضور الفعالية.

ناهد فريد شوقى: بتتوتر جداً قبل عرض العمل الجديد

وحضرت المنتجة ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعى مبكرا «قبل وصول ابنتها» حيث قالت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بنتى متأخرة واحنا بنجهز نزلت وسابتنى وقالت علشان أنا على ما أجهز هأخرها وجهزت ووصلت وهيا لسه ماوصلتش»، مضيفة «ناهد دايما ملتزمة فى مواعيدها ومابتتأخرش على مواعيدها أبدا بس هي يمكن متوترة لأنها بتتوتر جدا قبل عرض أى عمل جديد ليها».

وتابعت: «عايزة أبارك لها على الفيلم وأهنيها لأنهم بجد قدموا عمل هايل على مستوى الإخراج والكتابة والتمثيل وكل حاجة وتعبوا فيه جدا ودا كنت بشوفه قدام عيني»، متمنية أن يحقق العمل نجاحا كبيرا يليق بالتعب الذي قدمه أبطاله خلال الفترة الماضية.

فيلم ماكو

يشار إلى أن فيلم ماكو، بطولة بسمة وناهد السباعى وفيريال يوسف ومحمد مهران ونيكولا معوض وسارة الشامى ومنذر رياحنة وخالد أنور وعمرو وهبة وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج هشام الرشيدى.

مسلسل النهاية

يذكر أن آخر الأعمال التى قدمتها الفنانة ناهد السباعى، مسلسل "النهاية" الذى شاركت فيه بجانب يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.