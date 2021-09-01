أبطال فيلم ماكو يحتفلون بالعرض الخاص.. «صور»

احتفل مساء أمس أبطال فيلم ماكو بالعرض الخاص في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس بحضور عدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات.

أبطال فيلم ماكو يحتفلون به

حضر العرض الخاص عدد كبير من أبطال الفيلم وعلى رأسهم ناهد السباعي وبسمة وفريال يوسف ونيكولا معوض وعمرو وهبة وسارة الشامي ومحمد مهران، بالإضافة إلى مخرج العمل هشام الرشيدي.

ضيوف العرض الخاص لفيلم ماكو

كما حضر عدد من الضيوف لتهنئة أبطال الفيلم بالعرض الخاص، ومن بينهم ماجد المصري وجيلان علاء وحازم إيهاب وملك أحمد زاهر وشقيقتها ليلي وعدد آخر من الفنانين.

ومن المقرر طرح فيلم ماكو في جميع دور العرض مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر بعد انتظار منذ وقت طويل لمشاهدة الجمهور هذا العمل.

يذكر أن فيلم ماكو تم العمل عليه منذ سنوات تقريبا، وبعد الانتهاء من تصويره تم تعطيل طرحه بسبب جائحة كورونا، إلى أن اختار المنتج المعاد المناسب لطرحه.

فكرة فيلم ماكو

وتدور فكرة الفيلم حول أشخاص يمتلكون شركة إنتاج ويذهبون في رحلة عمل إلى البحر الأحمر فتنقلب بهم السفينة وتبدأ الأحداث في الإثارة والغموض من هنا.

ويتناول فيلم ماكو في هذه الفكرة أحداثا حقيقية يتم تناولها للمرة الأولى وهي الحادثة الشهيرة غرق عبارة «سالم إكسبريس» والتى حدثت منذ سنوات طويلة.

يذكر أن فيلم ماكو كان مرشحا له في البداية الفنانة منة فضالي، ولكنها اعتذرت عن هذا العمل بسبب انشغالها وحل مكانها الفنانة فيريال يوسف، كما كان مرشحا له الفنان قصي خولى ولكن بسبب إصابة تعرض لها تم استبداله بالفنان نيكولا معوض.