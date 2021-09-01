التحريات: «عذراء المقطم» توسلت لـ القواد 20 دقيقة قبل محاولتها الانتحار

تواصل نيابة المقطم بالقاهرة تحقيقاتها مع قواد وزوجته بتهمة حجز فتاة عشرينية داخل شقته لإجبارها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع ثري نظير حصولها على مبلغ مالي كبير، لكنها رفضت وأسرعت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث فأصيبت بكسر في قدميها ويديها ونقلت إلى المستشفى لإسعافها.

وخلال جلسة تحقيق جديدة، استدعت جهات التحقيق صباح اليوم قواد المقطم وزوجته لمواجهته بأدلة الاتهام، ومنها تحريات المباحث التي أكدت أنه احتجز الفتاة لتقديمها لثري نظير مبلغ مالي كبير.

فتاة المقطم استغاثت بالجيران

وأفادت تحريات المباحث، بأن فتاة المقطم حاولت النزول من الشقة قبل إلقائها بنفسها في الشارع بـ 20 دقيقة، حيث توسلت إلى القواد وزوجته بعد أن وجدت باب الشقة مغلقًا، فظلت تصرخ وتستغيث بالجيران لكن المتهم وزوجته حبساها داخل غرفة بالشقة، وأثناء جلوسها نجحت في فتح باب «البلكونة» المغلق أيضًا وبعدها وقفت على الحائط الخاص بشرفة المنزل، وألقت بنفسها في الشارع فأصيبت بكسور متفرقة.

بيع عذرية

وأضافت تحريات المباحث، أن قواد المقطم كان ينتوي بيع عذرية الفتاة الشهيرة بـ«نانا» إلى شاب ثري نظير حصوله على مبلغ كبير، وذلك بحسب أقوال المتهم في محضر الشرطة بعد القبض عليه، حيث يواجه تهمة خطف أثنى واحتجازها بالإكراه.

وقررت النيابة العامة استدعاء فتاة المقطم لسماع أقوالها بعد تماثلها للشفاء، حتى يتسنى لها استكمال إجراءاتها القانونية.

حبس قواد المقطم وزوجته

وقررت النيابة العامة حبس قواد المقطم وزوجته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهما بتهمة خطف واحتجاز فتاة داخل شقة في المقطم يستخدمها المتهم وزوجته في استقبال راغبي المتعة المحرمة وتقديم الفتيات لهم.