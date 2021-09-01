«القابضة للمياه»: الانتهاء من مراجعة 16.5 مليون فاتورة لشهر سبتمبر

انتهت 25 شركة تابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من مراجعة 16.5 مليون من فواتير الاستهلاك عن شهر سبتمبر؛ للتأكد من إصدار فاتورة صحيحة 100% وبدون أخطاء بشرية وتعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين لبدء عملية التحصيل.

إصدار الفواتير الشهرية بالاستهلاك الفعلي

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك نظامًا يتم تطبيقه في جميع الشركات التابعة؛ بهدف التأكد من إصدار الفواتير الشهرية بالاستهلاك الفعلي للمشتركين، لافتا إلى مراجعة الفواتير التي تزيد قيمتها عن سابقتها بصورة كبيرة؛ للتأكد من إدخال القراءة بصورة صحيحة أو تعديلها حال وجود أي خطأ.

فحص كافة شكاوى المشتركين

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تتيح كافة قنوات التواصل مع المواطنين، من خلال الخط الساخن 125 أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه يتم فحص كافة الشكاوى للمشتركين والرد عليها فورا، وأيضًا إجراء تعديل على الفاتورة في حال وجود أي خطأ.

جهاز الهاند هيلد يلزم القارئ بالتواجد أمام العداد لتسجيل قراءة صحيحة

وأكد مرور القارئ بصفة منتظمة لأخذ القراءات، كما أنه تم تزويد بعضهم بجهاز الهاند هيلد، الذي يلزمه بالتواجد أمام العداد لتسجيل القراءة؛ ما يضمن أن تكون صحيحة، مشيرًا إلى «تطبيق قراءتى» لتسجيل القراءات الذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد شهريا من يوم 1 إلى 15.

ميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين

وأوضح أن الشركة القابضة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية؛ للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء، موضحا أن الشركة تتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع ضمن خطة التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين

ولفت المصدر إلى أنه تم تركيب نحو 500 ألف عداد مسبق الدفع؛ للقضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشري، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه.