الاستعلام عن فاتورة المياه الإسكندرية رابط وطريقة الدفع

أتاحت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عددا من الخدمات الإليكترونية، منها الاستعلام عن فاتورة المياه في محاولة منها للتيسير على المواطنين ومواكبة التكنولوجيا والتعرف على فاتورة المياه قبل تحصيل الفاتورة الشهرية من المنازل أو دفعها إلكترونياً.

الاستعلام عن فاتورة المياه الإسكندرية

ويتمكن أهالي الإسكندرية، من خلال الدخول على الرابط التعرف على الفاتورة المياه والقيام بدفعها قبل حضور المحصل ، رابط الاستعلام عن فاتورة المياه في الإسكندرية من هنا :

https://www.alexwater.com.eg/?fbclid=IwAR1OzQoB4-tmNcpg3riZSbaiA9rK9jt2wW5ECHzpgCZLNqdNukdDmW99CuE

فاتورة المياه في الإسكندرية

كما أتاحت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، خدماتها من أجل دفع الفاتورة إلكترونياً، للتيسر على المواطنين دون النزول إلى الشارع أو الذهاب إلى الشركة والدفع من المنزل دون أى مجهود.

حيث قالت الشركة في بيان لها: «ممكن تدفع فاتورتك وانت فى بيتك بكل سهولة ويسر وامان وتوفر وقتك ومجهودك من خلال الموقع الالكترونى لشركة مياه الشرب بالاسكندرية عن طريق ادخال رقم السداد الالكترونى الموجود على الفاتورة المكون من 14 رقم»، ادفع الآن من الموقع الإلكتروني :

https://www.alexwater.com.eg/?fbclid=IwAR1OzQoB4-tmNcpg3riZSbaiA9rK9jt2wW5ECHzpgCZLNqdNukdDmW99CuE

وتسعي شركة مياه الشرب في الإسكندرية، لتوفير كافة الخدمات إلكترونياً، وذلك للتيسير على المواطنين خاصة في ظل الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا إضافة إلى منع تواجد المحصل أمام المنزل، مع دفع الفاتورة بكل سهولة دون بذل أى مجهود وذلك لمواكبة التكنولوجيا والتعامل إلكترونياً.