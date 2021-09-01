تحذير برلماني من المنشطات الجنسية «المضروبة»: تسبب العقم

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من تناول المنشطات الجنسية، مجهولة المصدر «المغشوشة»، التي انتشرت بشكل كبير على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي والأرصفة، وحتى في بعض الصيدليات، مشيرين إلى أنها عبارة عن منشطات وعقاقير يتم تصنيعها بمصانع بير السلم بدون أي ترخيص أو رقابة.

تشديد الرقابة على المنشطات الجنسية

وطالب النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على كافة الأدوية المغشوشة وخاصة المنشطات الجنسية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا؛ نظرًا لأنها رخيصة الثمن، لافتًا إلى أنها مجهولة المصدر وغير مرخصة من وزارة الصحة.

المنشطات الجنسية تسبب العقم

وقال «نظير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تواصل مع عدد من الأطباء، والذين أكدوا أن كثير من المواطنين يعانون من بعض الأمراض نتيجة تناولهم المنشطات المغشوشة، التي تؤدي أحيانا إلى العقم عند تناولها بكثرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بطلبات إحاطة، خلال الانعقاد السابق؛ للقضاء على مصانع «بير السلم للأدوية»، مضيفًا: «إن المنشطات الجنسية تمثل كارثة، خاصة أنها تباع على الأرصفة».

كما طالب بمحاسبة الصيدليات التي تبيع تلك المنشطات، التي تحقق لهم مكاسب كبيرة، خاصة أن الأدوية مجهولة المصدر و«مغشوشة» وضحاياها كثيرون.

انتشار المنشطات على جروبات واتس اب

ومن جانبه، طالب النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، بتجريم تداول هذه المنشطات والأدوية مجهولة المصدر، ومعاقبة من يتاجر فيها من خلال رقابة قوية.

وحذر «الخضراوي» من كارثة انتشار تلك الأدوية والمنشطات، على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى بيع وتجارة تلك الأدوية «جملة وقطاعي» عبر «فيس بوك» وجروبات «واتس اب» وتزايدها بشكل كبير على الفضائيات «بير السلم».

استدعاء لوزيرة الصحة

ولفت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيقدم طلب إحاطة للحكومة؛ لمواجهة هذه الظاهرة، وسيطالب باستدعاء وزيرة الصحة والسكان للبرلمان؛ للرد على استمرار هذه الأدوية التي تهدد صحة المواطنين رغم القانون.