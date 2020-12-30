حملات على الصيدليات لضبط الأدوية المغشوشة في الجيزة

كثفت أحياء ومدن ومراكز محافظة الجيزة حملاتها علي مخازن الأدوية والصيدليات لضبط ألأدوية غير المصرح بتداولها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

تحرير 9 محاضر لصيدليات لعدم وجود مدير

حررت أجهزة مركز ومدينة منشاه القناطر برئاسة محمد عبد الراضي، 9 محاضر لصيدليات لعدم وجود مدير صيدلي أو من ينوب عنه، خلال الحملة المشتركة بين إدارة المتابعة بالمدينة مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.

ضبط أدوية غير مصرح بتداولها

ونفذ حي شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر، حملة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأدوية المغشوشة وغير المصرح بتداولها بالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية ومديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من أدوية غير مصرح بتداولها من قبل وزارة الصحة وتم التحفظ علي المضبوطات وعرض المخالفين على النيابه العامة.

غلق قاعة أفراح مخالفة

وأغلقت مدينة أوسيم برئاسة فرج عبد العاطي قاعة أفراح بشارع أحمد عرابي بالبراجيل كانت تستعد لإستقبال وتجمعات بالمخالفةً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة المناسبات بالقاعات كإجراء إحترازي للوقاية من فيروسي كورونا

وتم غلق القاعة ومصادرة محتوياتها وإيداع المضبوطات بمخازن المدينة، وجاري تحرير المخالفة وإتخاذ باقي الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

نشر التوعية بأهمية ارتداء الكمامات

ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز وغرفة العمليات والمجتمع المدني بنشر التوعية بأهمية ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مشددا علي تفعيل قرار رئيس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء و تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة وغلق مراكز الدروس الخصوصية ومنع إقامة الاسواق العشوائية والتشديد على الالتزام بإرتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية .