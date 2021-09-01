الحكومة تنفي تخفيض درجات طلاب الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوضيح ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة، الذين تقدّموا بتظلمات على النتيجة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء شكلا وموضوعا.

التعليم تنفي تخفيض درجات طلاب الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لتخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة، الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة، مُشددةً على أنّ التظلمات حق قانوني للطلاب على نتائج الامتحانات، تتأكد فيها الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب، مع إعادة تصحيحها.

لا خصم من درجات الطالب المتقدم بتظلم

وتابعت الوزارة، أنّه إذا لم ينتج عن إعادة التصحيح إضافة أي درجات لنتيجة الطالب، فلا يتم خصم أي درجات منه نهائيا، ويتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة، ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، ونسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).