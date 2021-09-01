«بحوث التناسليات» ينظم قوافل بيطرية في 5 محافظات

قال الدكتور هاني حسن، مدير معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية، إنّ المعهد نفّذ 6 قوافل بيطرية إلى الفيوم، حيث بلغ عدد المستفيدين 1058، وفحص وعلاج 3871 حيوانا، وتدريب 14 متدربا، وعقد ندوتين إرشاديتين، و6 ندوات لصندوق التأمين علي الماشية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتنظيم مجموعة من القوافل البيطرية لمحافظات الجمهورية.

5 قوافل بيطرية في القليوبية

وشدد حسن، في بيان عن وزارة الزراعة، على أهمية مشاركة القوافل البيطرية في مشروع «حياة كريمة»، الذي يحظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنّه جرى تنفيذ 5 قوافل بيطرية في محافظة القليوبية، وبلغ عدد المستفيدين 2311 مستفيدا، وجرى فحص وعلاج 4011 حيوانا، وتدريب 17 متدربا، وعقد ندوتين إرشاديتين، و5 ندوات لصندوق التأمين على الماشية.

وفي محافظة بني سويف، أوضح حسن أنّه جرى تنفيذ 6 قوافل بيطرية، وبلغ عدد المستفيدين 3155، وفحص وعلاج 4863 حيوانا، وتدريب 207 متدربين، وعقد ندوتين إرشاديتين، و6 ندوات لصندوق التأمين على الماشية.

6 قوافل بيطرية في البحيرة

وتابع أنّه في محافظة البحيرة، جرى تنفيذ 6 قوافل بيطرية، وبلغ عدد المستفيدين 1976 وفحص ومعالجة 5274 حيوانا، وتدريب 19 متدربا، وعقد ندوتين إرشاديتين، وعقد 6 ندوات لصندوق التأمين على الماشية.

وأكد أنّه جرى تنفيذ 6 قوافل بيطرية في محافظة المنوفية، وبلغ عدد المستفيدين 2386 مستفيدا، وفحص ومعالجة 5903 حيوانات، وبلغ عدد المتدربين 10، كما جرى عقد ندوتين إرشاديتين، و6 ندوات لصندوق التأمين على الماشية.

ولفت إلى أنّه جرى تتفيذ قافلتين بيطريتين في محافظة قنا، وبلغ عدد المستفيدين 1051 مستفيد، وفحص وعلاج 1876 حيوانا، وبلغ عدد المتدربين 25 متدربا، وعقد ندوة إرشادية، وندوتين لصندوق التأمين على الماشية.