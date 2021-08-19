3 قوافل بيطرية بقرى مطروح.. والكشف والعلاج مجانا

أعلنت محافظة مطروح عن تنظيم قافلة بيطرية مجانية تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتوقيع الكشف البيطرى وتحصين الثروة الحيوانية بقرية السلام بمدينة الحمام، وهى القافلة الثالثة خلال الأسبوع الجارى، وتقدم العلاج لجميع المربين بالمجان، من خلال أطباء بيطريين متخصصين، مؤكدة في بيان لها اليوم، استمرار تنظيم القوافل البيطرية لتستهدف 8 مراكز ومدن على مستوى المحافظة.

3 قوافل بيطرية بالتعاون بين الطب البيطرى وجامعة مطروح

وقال الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، إنه جرى تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح، بقريتي فوكة وكشوك عميرة بمركز ومدينة الضبعة، وقرية السلام بمركز ومدينة الحمام، ولفت إلى أنه جرى توقيع الكشف البيطري والعلاج لعدد من الحالات، منها 45 حالة نقص معادن وحالات هزال وضعف عام، و35 حالة طفيليات خارجية وداخلية، و10 حالات جرب، وحالة تشخيص حمل بالسونار مع ضعف عام وهزال، مع تقديم الأدوية والاستشارات الطبية وجميع الخدمات مجانًا.

قافلة بيطرية جديدة في قرية حلازين بمطروح

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمطروح، في تصريح صحفي أن القافلة البيطرية المقبلة بقرية حلازين بمرسي مطروح سيحدد موعدها قريبا، حيث ننتقل من قرية إلى قرية ومن مركز إلى مركز، للنهوض بالثروة الحيوانية في محافظة مطروح.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تلك القوافل بالتعاون مع جامعة مطروح مع تذليل جميع العقبات من أجل الوصول الى تحقيق المستهدف منها وتقديم الخدمات البيطرية للقرى البعيدة وتعريف المربين بها من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.