قوافل بيطرية لفحص وعلاج مواشي صغار المزارعين مجانا في قنا وأسوان (صور)

انتقلت قافلة من باحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بالهرم إلى أسوان وقنا، لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين مجانًا، وذلك بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، وتحت رعاية محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنَّ القافلة زارت قرية أبو الريش بمحافظة أسوان، حيث تمّ إجراء الفحص التناسلي لـ61 حيوانًا لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسلية، وفحص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والأمراض الباطنية، مع إجراء عمليات جراحية لـ617 حيوانًا وبإجمالي 678 حيوانًا.‏ ‏

وفي قرية الدهسة فرشوط بمحافظة قنا، تمّ إجراء الفحص التناسلي لـ111 حيوانًا، وإجراء عمليات جراحية لـ716 حيوانًا.