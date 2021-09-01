جولة سياحية لوفد أمريكي بدير السيدة مريم العذراء

تعد منطقة دير جبل الطير بالمنيا، من أهم المزارات الدينية التي تم إدارجها بمسار رحلة العائلة المقدسة، لتكون مقصدا للحجاج من كل أنحاء العالم.

وقام وفد سياحي أمريكي يضم 22 سائحا، اليوم الأربعاء، بزيارة دير السيدة مريم العذراء بجبل الطير، في سمالوط شمال محافظة المنيا.

وأجرى الوفد جولة سياحية ودينية داخل الدير، وذلك بعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بإدراج الدير ضمن مسار العائلة المقدسة.

وتضم المنطقة الأثرية، كنيسة السيدة العذراء، وتقع أعلى قمة جبل الطير الملاصق للنيل، وأُنشأت على يد الملكة هيلانه والدة الإمبراطور قسطنطين عام 328م، ونحتت الكنيسة في الصخر، والكنيسة لها مدخل يقع جهة الغرب يعلوه أحجار منحوتة مختلفة الأحجام، وتتكون من صحن من ثلاثة أجنحة وخورس يتقدم الهيكل وعلى جانبيه حجرتان، ويتضمن الصحن المعمودية الأثرية المنفذة داخل أحد الأعمدة الحجرية الكبيرة، كما يتوسط صحن الكنيسة حوض اللقان، وفي الناحية الجنوبية الشرقية نجد المغارة أو الكهف الذي مكثت فيه العائلة المقدسة لمدة ثلاثة أيام.

كما تضم المنطقة ديرًا أثريًا يقع داخله، يطلق البعض عليه اسم جبل الكف لمنع المسيح سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ«كف يده»، التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل "المتحف البريطاني"، كما يشتهر باسم دير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل، كما يطلق عليه اسم جبل الطير بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله.