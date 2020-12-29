استراحة سياحية ولوحات إرشادية للتعريف بدير جبل الطير في سمالوط
كتب:
اسلام فهمي
01:52 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
دير العذراء بسمالوط
واصلت محافظة المنيا، أعمال المرحلة الثانية لتطوير دير جبل الطير بمركز سمالوط، إذ تم إنشاء مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة الأثرية.
وتشمل المرحلة الثانية لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية، مع دهان واجهات المباني على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة، بالإضافة إلي انشاء ميدان بمدخل القرية الشرقي.
وجاء دير جبل الطير ضمن تصنيف لمنظمة اليونيسكو، كثانى أبرز محطة فى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بعد دير المحرق، واعتبرته المنظمة من أبرز 13 مكاناً فى العالم.
وكنيسة السيدة العذراء، إحدى أقدم الكنائس الأثرية فى مصر، وبداخلها المغارة التى اختبأ فيها يسوع طفلاً، وأمه مريم البتول هرباً من الرومان، لتبقى شاهدة على رحلة العائلة المقدسة فى مصر، التى بدأت من محافظات الوجه البحرى، قبل أن تتجه إلى منطقة مصر القديمة بالقاهرة، ومنها إلى المنيا، حيث تنقلت بين البهنسا، ودير الجرنوس، وأشنين النصارى بمغاغة، قبل أن تصل إلى جبل الطير بسمالوط، وفى المغارة الصغيرة، التى تقع بحضن الجبل، اختبأت العذراء وطفلها، لمدة 3 أيام، حلت فيها البركات على المنطقة، ثم انطلقا إلى دير المحرق بأسيوط.
وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة أعمال المرحلة الثانية للتطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك للوقوف على كافة التفاصيل والأعمال الجارية للاستعداد لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحى على مستوى العالم.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، والمهندس عماد حسن، نائب رئيس مركز سمالوط.