استراحة سياحية ولوحات إرشادية للتعريف بدير جبل الطير في سمالوط

واصلت محافظة المنيا، أعمال المرحلة الثانية لتطوير دير جبل الطير بمركز سمالوط، إذ تم إنشاء مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة الأثرية.

وتشمل المرحلة الثانية لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية، مع دهان واجهات المباني على جانبي الطريق المؤدي إلى الكنيسة، بالإضافة إلي انشاء ميدان بمدخل القرية الشرقي.

وجاء دير جبل الطير ضمن تصنيف لمنظمة اليونيسكو، كثانى أبرز محطة فى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بعد دير المحرق، واعتبرته المنظمة من أبرز 13 مكاناً فى العالم.

وكنيسة السيدة العذراء، إحدى أقدم الكنائس الأثرية فى مصر، وبداخلها المغارة التى اختبأ فيها يسوع طفلاً، وأمه مريم البتول هرباً من الرومان، لتبقى شاهدة على رحلة العائلة المقدسة فى مصر، التى بدأت من محافظات الوجه البحرى، قبل أن تتجه إلى منطقة مصر القديمة بالقاهرة، ومنها إلى المنيا، حيث تنقلت بين البهنسا، ودير الجرنوس، وأشنين النصارى بمغاغة، قبل أن تصل إلى جبل الطير بسمالوط، وفى المغارة الصغيرة، التى تقع بحضن الجبل، اختبأت العذراء وطفلها، لمدة 3 أيام، حلت فيها البركات على المنطقة، ثم انطلقا إلى دير المحرق بأسيوط.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة أعمال المرحلة الثانية للتطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك للوقوف على كافة التفاصيل والأعمال الجارية للاستعداد لاستقبال السائحين ورحلات الحج المسيحي، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحى على مستوى العالم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، والمهندس عماد حسن، نائب رئيس مركز سمالوط.