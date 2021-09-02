أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

تبحث ربات البيوت عن أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية، حيث انخفضت أسعار بعض الأصناف اليوم، مثل الطماطم والفلفل، وارتفعت الفاصوليا والبطاطس، فيما استقرت باقي الأنواع، وفق تعاملات بداية اليوم.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، على مدار اليوم في المجال الاقتصادي، نرصد في التقرير التالي متوسط أسعار متوسط أسعار الخضراوات بالسوق المصرية، وفقًا لجولة صباحية في عدد الأسواق بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021.

أسعار الخضار بسوق العبور

جاءت أسعار الخضار بسوق العبور، في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر الفاصوليا

ارتفعت أسعار الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم بنحو 5 جنيهات، من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو، مقابل من 10 إلى 20 جنيهًا الأسبوع الماضي.

سعر البطاطس

ارتفعت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه، مقابل 2 إلى 5.5 جنيه أمس.

سعر الطماطم

وانخفض سعر الطماطم في الأسواق اليوم، لتسجل بين 2 إلى 5 جنيهات، مقابل 2.5 إلى 6 جنيهات الأسبوع الماضي.

سعر الفلفل

وانخفض سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، ليصل إلى 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

واستقر سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، والرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطا

سجل سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وزيتون عزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.