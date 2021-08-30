أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021

متابعة أسعار الخضروات في السوق المحلي، من الأمور التي تحرص ربات المنزل على معرفتها، فمن خلالها يمكن تحديد ميزانية الأسبوع أو حتى الشهر، ويمكنها معرفة ما يمكن انفاقه خلال العزومات والتحكم بها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

سجلت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية كالآتي:

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 25 جنيهًا.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 8 جنيهات، والخيار الصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلجي بين 3 و5 جنيهات، فلفل رومي صوب نحو 7 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات، والرومي من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم، من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطا

وتراوح سعر البطاطا بين 2 إلى 5 جنيهات.

سعر البطاطس

سجل سعر البطاطس في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وزيتون عزيزي لكويد نحو 30 جنيهًا.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 إلى 7 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 25 جنيهًا

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 7 جنيهات للكيلو.