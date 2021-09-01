«أميك» يكشف حجم مبيعات السيارات المستوردة والمحلية بالسوق فى 2021

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، بشأن مبيعات السيارات المحلية والمستوردة في السوق المصرى خلال العالم الحالي 2021، مقارنة بالعام الماضي 2020.

وأفاد التقرير بارتفاع نسبة مبيعات السيارات المحلية بـ54.7% بعدد سيارات يصل لنحو 31.670 سيارة فى مقابل 20.475 سيارة فى عام 2020، بينما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 61.1% بعدد سيارات وصل إلى 87.245 سيارة في مقابل نسبة مبيعات في العالم الماضي وصلت إلى 54.162 سيارة.

تقرير معلومات سوق السيارات «أميك»: كل شهر

يشار إلى أنه يصدر تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام؛ لبيان حركة البيع في السوق ورصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، الذي تسبب في غلق العديد من مصانع السيارات حول العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير.

وتوقف شبه كامل للسوق المصري لشهرين، كما تسبب في توقف شبة كامل للسوق المصري فيما يخص حركة البيع بسبب قرارات الحكومة بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة تقاربت الشهرين والتي أدت لتوقف البيع بشكل كامل ونقص في المعروض من السيارات.

واستعاد السوق المصري عافيته بشكل كبير في أواخر العام الماضي، حيث بدأت حركة السوق في العودة، إذ قام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء للسوق.