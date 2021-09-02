«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس الأربعاء، عددا من القرارات والموضوعات بالمجلس التنفيذي بجلسته الشهرية، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة.

ووافق المجلس التنفيذي لكفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، المحافظ، على تخصيص مساحة 1600م2 لإقامة محطة صرف صحي عليها بناحية العياش بمركز ومدينة بلطيم، لمرور أكثر من عامين علي تاريخ صدور القرار، وتخصيص مساحة 143م، وذلك لإقامة وحدة إطفاء عليها بقرية كفر مجر بمركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، المحافظ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير اإارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار التخصيص رقم 8242 لسنة 2015، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي بقرية السخاينه بمركز ومدينة مطوبس، بحوض الطبابخه نمرة 3 وتغيير الحدود علي الطبيعة.

إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحامول

كما ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص ارض بمساحة 625م2 أرض ملك الجمعية الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بناحية قرية المجاز الشرقي بمركز ومدينة الحامول، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها.

وبجانب ذلك، وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة 14ط و6 ف، لبدء شركة «سوكو» (السويس للبترول) في أعمال حفر البئر الاستكشافية بحوض الرزقة، زمام ناحية النوايجه، إصلاح زراعي بمركز ومدينة دسوق.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إنشاء عمودية بالمجاز الشرقي، التابع للوحدة المحلية لقرية التفتيش، بمركز ومدينة الحامول، وذلك للصالح العام، وتوفير الخدمات الأمنية بالمنطقة، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 156م مقابل حق انتفاع، لإنشاء بريد بالجهود الذاتية، بالدور الأرضي والأدوار العليا ملك الوحدة المحلية، للاستغلال في مشاريع ذات نفع عام.