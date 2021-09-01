إنقاذ أطفال وكبار «بلا مأوى» في المنيا والجيزة والمنوفية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتحرك لإنقاذ عدد من الحالات المتواجدة بالشارع في عدد من المحافظات.

وعلى الفور تحرك فريق أطفال بلا مأوى بالمنيا لإنقاذ الطفلة «ر.ر» تبلغ من العمر نحو 8 سنوات وتبين من خلال دراسة الحالة أن الأب والأم منفصلان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الطفلة بدار رعاية للبنات بالتزامن مع قيام فريق إدارة الحالة بالبحث عن الأسرة مرة أخرى.

كما قام فريق المنيا بإيداع الطفل «أ.ع»، 7 سنوات من سوهاج، حيث ترك الطفل المنزل بسبب قسوة الأب عليه واستخدام العنف ضده، وتم عمل جلسة دعم نفسي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على خلو الطفل من أي أمراض أو أعراض لفيروس كورونا، وقام الفريق بإيداع الطفل بدار التربية للبنين بالمنيا.

أعمال فريق أطفال بلا مأوى بالجيزة

وفي نفس الإطار، قام فريق أطفال بلا مأوي بالجيزة «وحدة شمال» وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بانقاذ المواطن «س. ن» 34 عاما، يعاني من إعاقة حركية وذهنية، حيث تم عمل الكشف الطبي وإيداعه بدار لرعاية الكبار بلا مأوى بالجيزة.

كما قام فريق «أطفال بلا مأوى» بالقاهرة بإنقاذ مسنة بلا مأوى متواجدة بمنطقة مصر القديمة تبلغ من العمر 75 عاما وليس لديها أوراق ثبوتية وكانت تقيم لدى أحد الجيران وتوجه الفريق لمستشفى المبرة لعمل الكشف الطبي للحالة، وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار ببشتيل.

وفي محافظة المنوفية، نجح فريق أطفال بلا مأوى في دمج طفل داخل أسرته، حيث تبين من خلال دراسة الحالة أن الطفل يدعى «ع. ح»، 17 عاما، يتيم الأب وترك المنزل نتيجة خلافات مع والدته، حيث تم زيارة أسرته وإجراء مقابلة مع والدته والحديث معها عن كيفية التعامل معه، كما تم عمل دراسة حالة للأسرة وتبين أن الأسرة تحتاج لتوفير بعض الأثاث ومساعدة مالية، حيث تم توفيرها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.