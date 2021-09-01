حملات لـ«البيئة» للتصدي لمخالفات المراكب والعائمات بالأقصر

أكد المهندس شعبان أحمد سليمان، مدير إدارة البيئة بمحافظة الأقصر، أن الإدارة تواصل دورها في الحفاظ على البيئة من التلوث، عن طريق تنظيم حملات مكثفة، بدأت منذ 16 أغسطس الماضي.

وأوضح مدير إدارة البيئة بالأقصر، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن هذه الحملات تستهدف المرور على المراكب الثابتة والمتحركة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، لمتابعة المراكب والعائمات، وكيفية التخلص من مياه الصرف، وعدم إلقاء أي مواد في نهر النيل، ومتابعة عمليات حدوث أي عمليات تسرب للزيت، للحفاظ على نهر النيل من جميع هذه المخالفات.

وأشار «سليمان» إلى أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع إدارة شرطة السياحة بمحافظة الأقصر، وإدارة السلامة والصحة المهنية، لمتابعة جميع المراكب العائمة الثابتة والمتحركة في نهر النيل، ومنع وقوع أي مخالفات قد تحدث من قبل المراكب، سواء العائمات، أو حتى الفلوكة واللانشات، وشدد على تحرير محاضر لجميع المخالفين من أصحاب المراكب بمختلف أنواعها، في حالة ارتكاب أي مخالفات، من شأنها الإضرار بالبيئة عامةً، أو بنهر النيل بشكل خاص.

حملات مستمرة على المطاعم

كما أكد مدير إدارة حماية النيل بمحافظة الأقصر استمرار تنظيم حملات دورية يومي الأربعاء والخميس، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري، تستهدف المرور على المطاعم وأماكن تقديم الطعام، للتأكد من سلامة ونظافة وجودة الاطعمة المقدمة بهذه المطاعم، مع تحرير مخالفات للمخالف من أصحاب المطاعم.