غرق أراض زراعية بكفر الزيات بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل (صور)

تمكن مسؤولو الري والزراعة في محافظة الغربية، من منع تسرب مياه ترعة الباجورية أحد أفرع فرع رشيد، بنطاق قريتي «النحارية»، و«قليب ابيار»، بمركز كفر الزيات، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه في فرع نهر النيل، وغرق الأراضي الزراعية المطلة على الفرع بشكل مباشر.

ووجه الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تعليماته إلى مسؤولي الإدارة الزراعية في كفر الزيات، بضرورة التنسيق مع مسؤولي الري وإجراء جولات على القرى المطلة على نهر النيل فرع رشيد، لتفقد منسوب مياه النيل بترعة الباجورية أحد أفرع فرع رشيد بمركز كفرالزيات، وذلك حفاظًا على الأراضي الزراعية وعدم تعرض الفلاحين والمزارعين لخسائر.

ولاحظت اللجنة أثناء مرورها ارتفاع منسوب المياه في الترعة، ما أدى إلى تسريب المياه للأراضي المنخفضة المجاورة لها، وعلى الفور أحضرت اللجنة حفار هندسة الري بكفر الزيات، وأجرت ترميما للجسر أمام الأراضي التي بها تسريب، وأجريت لها ترميم بمعرفة مهندسي الري، ومنع وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، وتم السيطرة على التسرب وعدم غرق الأراضي الزراعية بالقريتين، مع تكثيف حملات الرصد للمنسوب بطول الترعة وفرع رشيد.

من جانبه، حذر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في خطاب أرسله إلى رؤساء المدن والمراكز، من وجود تصرفات زائدة بمجرى نهر النيل، وما يتبعه من ارتفاع مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد، ما قد يؤدي إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر المسورة داخل القطاع المائي لمجرى النيل والمتعدى عليها من واضعي اليد، سواء بالزراعة أو الردم أو البناء، وهو ما قد يتسبب في حدوث اختناقات بالمجرى لعدم القدرة على استيعاب التصرفات المائية.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة التواصل مع المواطنين وتحذيرهم لاتخاذ ما يلزم تجاه أي مخالفات، بالتنسيق مع الشرطة، وتم إرفاق خريطة بالمناطق المتوقع غمرها بالمياه، طبقًا لمذكرة واردة لمحافظة الغربية من وزارة الري.

وحذرت الوحدات المحلية بالقرى المطلة على النيل الأهالي عبر مكبرات الصوت بعدم الاقتراب من حافة النهر، وعدم لعب الأطفال بجواره، إلى جانب عدم ترك أي ماشية أو متعلقات أو ماكينات خاصة بالفلاحين بالأراضي الزراعية المجاورة له.