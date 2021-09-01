الإسكندرية تستعد للموسم الدراسي بـ52 مدرسة جديدة

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، برئاسة المهندس هشام عطية مدير عام الهيئة، انتهت بالفعل خلال الفترة من يوليو 2020 حتى الآن من إنشاء 52 مدرسة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ381 مليون و244 ألف جنيه، في 7 أحياء بالمحافظة هي (المنتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، وغرب، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالي 997 فصلًا، لافتًا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على توفير خدمة تعليمية جيدة للطلاب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء مدارس.

«الشريف»: إنشاء 32 مدرسة جديدة بـ539 فصلا

وأضاف «الشريف»، في بيان له، أن هيئة الأبنية التعليمية في الإسكندرية، تعمل حاليًا على إنشاء 32 مدرسة أخرى بتكلفة إجمالية تقدر بـ213 مليون و489 ألف جنيه، في 5 أحياء بالمحافظة هي (المنتزه، وشرق، ووسط، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالي 539 فصلا، لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول، وإتاحة مناخ تعليمي مناسب للطلاب.

وذكر أنه يجرى حاليًا إقامة 5 مدارس تابعة لإدارة المنتزه، و5 تابعة لإدارة شرق، ومبنى في وسط، إضافة إلى 4 في العامرية، و17 في برج العرب.

أكد المحافظ أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب و تسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب اكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلاب للحد من حدوث اي تكدس بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس .

صيانة 35 مدرسة جديدة

من جانبه، أوضح مدير الهيئة الانتهاء من أعمال الصيانة في 35 مدرسة منذ يوليو 2020 حتى الآن، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 44 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه جاري العمل على صيانة 47 مدرسة أخرى، بإجمالي تكلفة تقدر بـ112 مليون و280 ألف جنيه.