خصومات وتقسيط.. عروض البنوك لأولياء الأمور مع قرب عودة المدارس

تبحث الأسرة خلال تلك الفترة عن وسيلة آمنة للحصول من خلالها على مصاريف المدارس، وهو ما توفره البنوك حاليا من خلال تقديم عدد من العروض إحداها يتضمن تقسيط وأخرى خصومات بمناسبة اقتراب عودة المدارس.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» تفاصيل أبرز عروض البنوك لدفع المصاريف المدرسية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليوميك التي تقدمها لقرائها لحظة بلحظة.

عرض بنك saib

نوه بنك saib، خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أحدث عروضه للمدارس، إذ يتيح تقسيط مصاريف الدراسة على ستة أشهر دون فوائد، وذلك عند الدفع ببطاقات saib الائتمانية حتى نهاية سبتمبر 2021، وذلك بالنسبة لمصاريف المدارس الجامعات، الدراسات العليا.

وأشار البنك إلى أنه يمكن الاستفادة من العرض عن طريق الاتصال بمركز الاتصال لطلب التقسيط بعد إتمام معاملة الشراء.

عرض البنك التجاري الدولي CIB

ووفقا لصفحة البنك التجاري الدولي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإنه يقدم أحدث عروضه لعملائه، بخصم يصل إلى 10% وإمكانية التقسيط حتى 18 شهرًا دون فوائد على المستلزمات الدراسية لدى نون، وذلك عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية المقدمة من البنك التجاري الدولي.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن العرض ساري من 25 ديسمبر حتى 3 سبتمبر 2021، بخصم 10% بحد أقصى 75 جنيهًا، وتقسيط حتى 18 شهرًا بـ0% فوائد، وأن العرض متاح عند استخدام بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي CIB.

عرض البنك العربي

ونشر البنك العربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أحدث عروضه للعام الدراسي الجديد، إذ يقدم البنك كاش باك يصل إلى 20% عند استخدام بطاقات فيزا البنك العربي الائتمانية في سداد المصروفات الدراسية، إضافة إلى إمكانية الحصول على نقاط مكافآت على كل حركة شراء.

ونوه البنك لإمكانية استرداد نقدي حتى 20% من قيمة المدفوعات، وأن العرض ساري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل وأن الحد الأقصى للكاش باك 5000 جنيه، مع إمكانية التقسيط بفائدة مميزة مخفضة وإمكانية الحصول على نقاط مكافآت على كل حركة شراء.

عرض بنك المشرق

كما أعلن بنك المشرق عن إطلاق عرض العودة إلى الدراسة لمستخدمي بطاقات بنك المشرق الائتمانية، ويشمل العرض التمتع بالاسترجاع النقدي «كاش باك» الذي يصل إلى 50% عند استخدام البطاقة الائتمانية في سداد مصاريف الدراسة.

ووفقا لإعلان البنك عبر موقعه الرسمي، فإن العرض يشمل جميع المدارس والجامعات، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن يتيح البنك لعملائه إمكانية سداد أقساط المصاريف الدراسية لمدة تصل إلى 36 شهرًا بفوائد مخفضة ويتم استرجاع 50% من إجمالي المصاريف المستحقة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصري.

عرض بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أحدث عروضه بمناسبة الدراسي، إذ يتيح البنك تقسيط مصاريف الدراسة على ستة أشهر دون فوائد، وذلك عند الدفع بالبطاقات الائتمانية للبنك حتى نهاية أكتوبر 2021، وذلك بالنسبة لمصاريف المدارس والجامعات.