صلاة الشفاء والعطاء.. عضو لجنة الدعوة بالأزهر يشرح صيغتها «فيديو»

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وظهور سلالات جديدة مثل «متحور دلتا كورونا ومو»، وغيرها يلجأ الكثير للابتهال والدعاء إلى الله لكشف الغمة، وفي هذا الإطار يبحث البعض عن صلاة الشفاء والعطاء وصيغتها، وهو ما يستعرضه التقرير التالي، مدعمًا بالفيديو لعضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

صلاة الشفاء والعطاء هي الصلاة على النبي

وبخصوص موضوع صلاة الشفاء والعطاء، قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن هناك صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمها صلاة الشفاء والعطاء، نصها: «اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة مقبولة لديك مرضية لديه، واشفنا اللهم بها من كل داء، واغننا اللهم بها عن كل دواء، وحصنا اللهم بها من كل بلاء، صلاة تفتح لنا بها ابواب الخير والرزق والرحمة وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد قدره ومقداره العظيم».

وبعد الانتهاء من صيغة صلاة الشفاء والعطاء قال الدكتور رمضان عبد الرازق، خلال لقاءه ببرنامج «الدنيا بخير» الذي يذاع على قناة الحياة: استشعروا حلاوة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صلاة الشفاء والعطاء تُستنزَل الرحمة والعطاء

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبًا لرفع الوباء، «صلاة الشفاء والعطاء» وهو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، عبر موقع دار الإفتاء، موضحًا أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيع الدعاء مثلما هو شفيع للخلائق، وقال المفتي إن الصلاة على النبي « بها يُستجاب الدعاء، ويُكشف الكرب والبلاء، وتُستنزَل الرحمة والعطاء».

واستكمالًا للحديث عن موضوع صلاة الشفاء والعطاء، أوضح المفتي أن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمةُ الله للعالمين وسببُ وصولِ الخير ودفْع الشر والضر عن كل الخلق في الدنيا والآخرة، وبخصوص فضل الصلاة على النبي تابع علام قائلا: «وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم -وهو الصادق المصدوق- أنَّ الإكثار منها حتى تستغرق مجلس الذكر سببٌ لكفاية المرء كلَّ ما أهمه في الدنيا والآخرة».

صلاة الشفاء والعطاء سبب لجلب الخير

وبشأن صلاة الشفاء والعطاء، استشهد مفتي الجمهورية ببعض الآثارُ التي وردت عن السلف والأئمَّة بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سببٌ لجلب الخير ودرء الضر، وعلى ذلك جرت الأمَّةُ المحمديةُ منذ العصر الأول، وتواتر عن العلماء أن عليها في ذلك المعول؛ حتى عدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستمرَّة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وتواترت في ذلك النقول والحكايات، وألفت فيه المصنفات، وتوارد العلماء على النص على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإكثار منها في أوقات الوباء والطاعون والأزمات؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة الله تعالى لكل الكائنات.

كما استشهد مفتي الجمهورية ببعض آيات الذكر الحكيم ومنها قوله تعالى: قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]، وقوله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

دعاء الشفاء

وبالإضافة إلى موضوع صلاة الشفاء والعطاء فهناك دعاء للشفاء من الأمراض حسبما ورد أن النبيَّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- كان إذا مرض أحد من أهل بيته -عليهم السلام-، فيضع يده على رأسه ويقول هذا الدعاء: «اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا» متفقٌ عليه.