8 سبتمبر في دور العرض.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم 30 مارس

طرحت شركة «دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي»، البرومو الدعائي الأول لفيلم «30 مارس»، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، تمهيدًا لطرحه في دور العرض المصرية والسعودية والخليج وباقي الدول العربية اعتبارًا من يوم 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا، والظروف التي فرضتها الأزمة على طبيعة عمل السينمات طوال العام ونصف العام الأخيرة.

الغموض والإثارة عنوان برومو فيلم 30 مارس

وسيطر على البرومو الدعائي الأول لفيلم «30 مارس»، الغموض والإثارة، حيث ظهرت جرائم قتل عدّة، وشخصيات تُثير العديد من علامات الاستفهام حول علاقة بعضهم البعض، فيما ظهر بطل الفيلم في حالة من الحيرة بين الوهم والحقيقة.

وتدور أحداث فيلم «30 مارس»، حول تتبع رحلة «علي» الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

30 مارس يجمع الشناوي ونيللي كريم ودينا الشربيني

فيلم 30 مارس، من بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة دانا للإنتاج السينمائي.

يذكر أنّ الفنانة دينا الشربيني يُعرض لها حاليًا في السينمات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، مع الفنان كريم عبد العزيز، فيما عُرض لها مؤخرًا الفيلم الكوميدي «ثانية واحدة»، مع الفنان مصطفى خاطر.