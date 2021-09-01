جنوب إفريقيا تستهدف تطعيم أكثر من 300 ألف مواطن بلقاح كورونا يوميا

قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، إن برنامج التطعيم في جنوب إفريقيا، الذي من المتوقع أن يستهدف 300 ألف مواطن جنوب إفريقي يوميًا، مع بعض المخاوف من عدم تغطية هذا العدد، ومع ذلك كانت هذه زيادة في أعداد التلقيح أول أمس الاثنين، حسبما ذكرت الوزارة.

جنوب إفريقيا بدأت حملة التطعيم فبراير الماضي

وحتى الآن، لقحت جنوب إفريقيا 12568525 جرعة من لقاح كورونا منذ بدء برنامج التطعيم في البلاد في شهر فبراير 2021، وفقا لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا.

وأضافت وزارة الصحة الجنوب إفريقية أن هناك الآن 5985293 بالغًا جرى تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأبلغت جنوب إفريقيا عن 7086 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 431 حالة وفاة أخرى يوم الثلاثاء ، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية «NICD» في جنوب إفريقيا.

وقال المعهد إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2777659 حالة والوفيات إلى 82261.

وأضافت وزارة الصحة الجنوب إفريقية أن مقاطعة «كوازولو ناتال» سجلت أكبر عدد من الحالات يوم أمس الثلاثاء عند 1803 حالات، تليها مقاطعة «إيسترن كيب» بـ 1585، و«وسترن كيب» بـ1220 و«فري ستيت» بـ732 حالة.

وقال معهد الصحة العامة في جنوب إفريقيا إنه تم إدخال 404 مستشفيات ليرتفع العدد إلى 12663 مريضا في عيادات الدولة.

وكانت دراسة جنوب إفريقية اكتشفت نوعا جديدا من فيروس كورونا المستجد في البلاد، يعتقد أنه أكثر عدوى من السلالات السابقة، وفقًا لنتائج دراسة أولية نشرتها وكالة الأنباء الأفريقية «APA»، وقالت الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا ومنصة كوازولو ناتال للابتكار البحثي والتسلسل، إن المتغير الجديد المعروف باسم «C.1.2»، جرى تحديده لأول مرة في مايو 2021، خلال الموجة الثالثة من جائحة كورونا في البلاد.