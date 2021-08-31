بينها دولة عربية.. أيرلندا ترفع 9 دول أفريقية من قائمة الحجر الصحي الإلزامي

كشفت وكالة الأنباء الأفريقية «APA»، اليوم الثلاثاء، أن ناميبيا تعد واحدة من تسع دول أفريقية تم حذفها من قائمة الدول التي لم يعد رعاياها مطالبين بالحجر الصحي عند وصولهم إلى جمهورية أيرلندا.

وأضافت الوكالة الأفريقية: «قالت الحكومة الأيرلندية في إشعار إن إلغاء مطلب الحجر الصحي الإلزامي من الدول التسع يعني أنه لا توجد دول من أفريقيا على قائمة الدول المعينة في الوقت الحالي».

أيرلندا تشترط الحجر الصحي الإلزامي في الفندق

وجاء في بيان لجمهورية أيرلندا «تمت إزالة بوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتيني وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وتونس وأوغندا وزيمبابوي من هذه القائمة يوم الجمعة 27 أغسطس بأثر فوري».

وتشترط أيرلندا الحجر الصحي الإلزامي في الفندق لأولئك الذين يصلون من بلدان معينة دون دليل على التطعيم الكامل أو الشفاء أو أي إعفاء آخر، ونتيجة الاختبار السلبية وحدها ليست كافية، حيث يجب على الركاب الحجر الصحي في فندق مخصص لمدة 14 يوما.

وتابعت الوكالة الأفريقية: «قد يتطلب الاختبار الإيجابي فترة الحجر الصحي في الفندق لمدة 14 يومًا من تاريخ الاختبار أو من بداية الأعراض، بشرط أن يكون الشخص خاليًا من الحمى خلال الأيام الخمسة السابقة».

واختتمت الوكالة الأفريقية: «يخضع المسافرون من بعض دول أمريكا الجنوبية فقط للحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى أيرلندا».

اكتشاف سلالة أكثر عدوى لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا

واكتشفت دراسة في جنوب أفريقيا، أمس الاثنين، نوعا جديدا من فيروس كورونا المستجد في البلاد، يعتقد أنه أكثر عدوى من السلالات السابقة، وفقًا لنتائج دراسة أولية نشرتها وكالة الأنباء الأفريقية «APA».

وقالت الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا ومنصة كوازولو ناتال للابتكار البحثي والتسلسل، إن المتغير الجديد المعروف باسم «C.1.2»، جرى تحديده لأول مرة في مايو 2021، خلال الموجة الثالثة من جائحة كورونا في البلاد.