شريك موكا حجازي يتبرأ منها.. والمتهمة: «كان بيقولي ألبس إيه وأرقص إزاي»

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية الفيديوهات المُخلة التي تنشرها فتاة الـ«تيك توك» موكا حجازي، ونشرت «الوطن» الجزء الأول من التحقيقات والتي ذكرت أنها سجلت 250 فيديو، بالتنسيق مع المتهم معاذ محمود فتح الله، قائلة إنه كان يختار لها ملابسها التي تظهر بها، كما يدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب وانستجرام وتيك توك».

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية، أقوال المتهم معاذ محمود فتح الله، الذي مثل أمام النيابة بعد ضبطه في يوليو الماضي، وسعى جاهدًا خلال استجوابه للتبرأ من علاقته بالمتهمة «موكا حجازي»، وانتهت التحقيقات بصدور أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.. وإلى نص التحقيقات:

س: ما اسمك؟

ج: معاذ محمود فتح الله.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم باستغلال الطفلة المجني عليها نانسي أيمن «موكا» جنسيًا وتجاريًا، بدفعها لتصوير مقاطع فيديو مسلجة وتظهر فيها بملابس فاضحة وتؤدي رقصات مخلة بالآداب العامة ونشر تلك المقاطع بغرض تحقيق ربح؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع المتهمة نانسي أيمن «موكا» بالتعدي على قيم المجتمع ومبادئه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجتمع؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإدارة واستخدام موقعًا وحسابًا خاصًا على شبكة الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم آنفة البيان؟

ج: محصلش.

معاذ: «قفلت حساباتها لما لقيتها بتنزل فيديوهات عريانة عشان خفت أتحبس»

س: ماهي أوجه دفاعك وما ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج: «أنا من حوالي شهرين، كنت معزوم في عيد ميلاد صاحبي في روكسي، واتقابلت هناك مع موكا حجازي، واتعرفت عليها وإحنا قاعدين، وهي كانت عارفاني عشان أنا مشهور، وهي قالتلي إن ليها صفحات على تيك توك وانستجرام، وطلبت مني أزود المتابعين ليها، وأنا وافقت كشغل معاها، وفعلا زودت المتابعين ليها 10 الآف على تيك توك و10 الآف على انستجرام.. وبعد كده لقيتها بتنزل فيديوهات رقص بهدوم عريانة، وقالتلي إنى أزود ليها متابعين تاني، وأنا رفضت وقلتلها دا هيحبسك ولازم تمسحيها، لكن هي قالتلي ملكش دعوة وأنا حرة.. ولما لقيتها بتعمل كده والمتابعين بيزيدوا دخلت على الحسابات اللي أنا اشتغلت معاها فيها وقفلتها، ومسحت الفيديوهات بتاعتها، وغيرتها باسمى عشان خفت اتحبس معاها، وبعدها هي عملت حسابات جديدة، ونزلت عليها نفس الفيديوهات، وعرفت أن الشرطة قبضت عليها واتحبست، وإمبارح كنت رايح لبنت ليها حسابات على انستجرام، في التجمع الأول، في كافيه هناك، والشرطة خدتني».

س: ما قولك فيما أثبته مدير إدارة النشاط الخارجي بمباحث الآداب حول معاونتك للمتهمة في إدارة حساباتها ؟

ج: محصلش.. وماليش أي علاقة باللي نانسي بتقدمه.

س: وما قولك فيما قررته المتهمة نانسي أيمن حول اشتراكك معها في إدارة الحسابات وتصوير المقاطع التي تم نشرها؟

ج: محصلش.. وماليش دعوة باللي كانت بتعمله ولا الفيديوهات.

س: وما تعليلك لما قررته المتهمة؟

ج: عايزة تنتقم مني عشان أنا قفلت حساباتها.

س: وما قولك فيما شهد به مدير إدارة النشاط الخارجي بمباحث الآداب، من أنه بفحص هاتفك المحمول، وبإطلاعه على بعض الرسائل على تطبيق «واتس أب»، تبين وجود محادثات مع آخرين بأسماء «رامز وعاطف وأمجد» يدور الحديث فيها عن المتهمة نانسي باسم شهرتها «رنا» عن تلك الفيديوهات المبتذلة والاتفاق على عمل إعلانات بمقابل مادي؟

ج: دى واحدة تانية اسمها رنا، مش نانسي.

النيابة تنسب للمتهم 3 جرائم .. والأخير: «محصلش»

س: هل تم ضبطك في قضايا مماثلة ؟

ج: لا.

س: أنت متهم باستغلال الطفلة المجني عليها نانسي أيمن «موكا» جنسيًا وتجاريًا، بدفعها لتصوير مقاطع فيديو مسلجة وتظهر فيها بملابس فاضحة وتؤدي رقصات مخلة بالآداب العامة ونشر تلك المقاطع بغرض تحقيق ربح؟

ج: محصلش.

س: أنت متهم بالاشتراك مع المتهمة نانسي أيمن «موكا» بالتعدي على قيم المجتمع ومبادئه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجتمع؟

ج: محصلش.

س: أنت متهم بإدارة واستخدام موقعًا وحسابًا خاصًا على شبكة الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم آنفة البيان؟

ج: محصلش.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

وأثبت المحقق ملحوظة، إذ قام بتنحية المتهم معاذ خارج غرفة التحقيق، واستدعى المتهمة نانسي أيمن «موكا حجازي» وشرع في سؤالها بالآتي:

موكا حجازي: «معاذ اللي كان ماسك كل حاجة»

س: ما قولك فيما قرره المتهم معاذ محمود في التحقيقات، وقد نفى ما نُسب إليه من اتهامات؟ (تلاها عليها).

ج: الكلام دا محصلش.. واللي حصل أنا قولت عليه.

س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر وقد نفى إدارة الحسابات الخاصة بكِ على بتطبيقات التواصل الإجتماعي ؟ (تلاها عليها).

ج: محصلش.. هو اللي كان ماسك كل حاجة.

س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر، وقد أنكر قيامه بتصوير مقاطع الفيديو الخاصة بكِ ؟ (تلاها عليها).

ج: محصلش.. هو اللي كان بيقولي ألبس إيه وأعمل إيه في الفيديوهات وأرقص إزاي.

س: هل لديكِ أقوال أخرى؟

ج: لا.