نص تحقيقات النيابة في قضية «موكا حجازي»: «باتت في شقق مفروشة»

تمكنت الأجهزة الأمنية مطلع الشهر الماضي من القبض على فتاة الـ«تك توك» المعروفة بـ«موكا حجازي»، لقيامها بإنشاء حساب إلكتروني والبث من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر كل من «تك توك وانستجرام ويوتيوب»، وذلك بالاشتراك مع آخر يُدعى «معاذ» على مواقع التواصل الاجتماعي.

«التحريات»: موكا حجازي صوّرت وبثّت مقاطع خليعة من أجل الكسب والشهرة

وحصلت «الوطن» على نص التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في واقعة القبض على المتهمة نانسي أيمن صبحي، المعروفة بـ«موكا حجازي» فتاة التيك توك، إذ استمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات، لشهادة العقيد محمد حلمي عيسى، مدير إدارة النشاط الخارجي بالإدارة العامة لحماية الآداب، وشرع المحقق في سؤاله بالآتي وأجاب:

س: ما تفصيلات شهادتك بشأن واقعة ضبطك للمتهمة نانسي أيمن صبحي؟

ج : اللي حصل إنه في إطار سياسة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم البغاء، ورصد المواقع الالكترونية التي تعتدي على المبادئ والقيم الأسرية، رصدنا قيام موكا حجازي بإنشاء حساب إلكتروني تبث من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، عبر مواقع انستجرام ويوتيوب وتيك توك، وتحمل في طياتها فيديوهات خدشة للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق، مقابل استفادتها ماليا مقابل اتساع أعداد المشاهدين، إذ أثارت هذه الفيديوهات غضب واستياء المواطنين.

ضابط : فيديوهات موكا حجازي أثارت غضب وسخط قطاعات واسعة من المواطنين

وبإجراء التحريات السرية حولها، تبين أنها تُدعى نانسي أيمن صبحي، مواليد يناير 2005، وأصل إقامتها عزبة الهجانة الكيلو 4 ونص بمدينة نصر، كما أكدت التحريات أنها تركت المنزل ودائمة التنقل في منطقة أكتوبر بين الشقق المختلفة تحسبًا لضبطها، وبتكثيف التحريات تبين وجودها بمنطقة الكافيهات بمدينة السادس من أكتوبر بالقرب من مسجد الحصري، برفقة مجموعة من صديقاتها، فانتقلت إلى المكان برفقة عدد من أفراد الشرطة السريين، ووزعتهم بالمكان بأكمنة ثابتة ومتحركة، وفي هذه الأثناء حاولت هي مغادرة المكان فاستوقفتها وأطلعتها على هوية شخصنا وطبيعة المأمورية، وما انتهت إليه التحريات، فقررت أنها لا تحمل تحقيق شخصية، كما أقرت بصحة التحريات، وتحفظت عليها واقتدناها إلى ديوان الإدارة لتحرير محضر.

وبسؤالها عن الفيديوهات التي تقدمها قالت إن شخصا يُدعى «معاذ» عرض عليها تقديم الفيديوهات بهذه الطريقة المبتذلة مقابل المال بعد ازدياد أعداد المتابعين، وهو القائم على تصويرها من هاتفه المحمول، وقالت إن اسمه الكامل هو معاذ محمود فتح الله شعبان، من مدينة كفر الزيات بالغربية.

«موكا» تركت منزلها واتجهت للمبيت في الشقق المفروشة

وأقرت أنها تركت منزل والدتها في مدينة نصر، واتجهت للمبيت في الشقق المفروشة في أكتوبر لدى أصدقائها من الرجال مقابل إقامة علاقات آثمة، فضلا عن اعتيادها التوجه للكافيهات بمدينة السادس من أكتوبر لاستقطاب الرجال.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج : أنا تمكنت من ضبط المتهمة يوم 8 يوليو 2021، الساعة 7:30 صباحًا في منطقة الحصري بأكتوبر.

س: مالذي دعاك لإجراء هذه التحريات ؟

ج: بسبب ما تبثه المتهمة من مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وتمس القيم والمبادئ، وتحرض على الفسق مقابل مبالغ مالية، إذ أثارت هذه المقاطع غضبًا بين أوساط المواطنين.

س: ومالذي قررته المتهمة عند مواجهتها بما انتهت إليه تحرياتك وما تجمع لديك من معلومات؟

ج: قررت بصحة التحريات، وأنها تبث فيديوهات على مواقع تيك توك ويوتيوب وانستجرام، وتحمل في طياتها خدشا للحياء العام، ودعوة للتحريض على الفسق، وعليه قمنا بالقبض عليها.

موكا حجازي تركت منزل والدتها منذ عام.. وتنقلت بين الشقق المفروشة

س: مالذي قررته المتهمة عن كيفية تسجيل المقاطع بشبكات الانترنت رغم عدم امتلاكها هاتفا محمولا؟

ج: قررت أنها تعرفت على المدعو معاذ محمود فتح الله، إذ عرض عليها تأدية هذه الرقصات وتصويرها هذه الصور وعرضها على الانستجرام لزيادة أعداد المتابعين والمشاهدات، وأنه هو من يصورها بهاتفه المحمول، وهو القائم على إدارة هذه الحسابات مقابل مبالغ مالية، وأنه حثّها على عمل وتصوير هذه المقاطع على النحو الخادش للحياء العام.

المتهمة اعتادت إقامة علاقات آثمة مع الرجال نظير المبيت والتعايش في منازلهم

س: مالذي قررته المتهمة بشأن ممارستها أعمالا منافية للآداب العامة ؟

ج: قررت أنها «ثيب» واعتادت ممارسة العلاقات الآثمة مع الرجال مقابل المبيت في منازلهم والتعايش معهم، وكذلك ترددها على الكافيهات في مدينة 6 أكتوبر، لاستقطاب الرجال.

س: ماهو قصد معاذ محمود فتح الله من هذه الأفعال؟

ج: قصده استغلال المتهمة نانسي أيمن في تصوير ونشر هذه المقاطع الخليعة من أجل الربح المادي.

س: وماهو قصد المتهمة نانسي أيمن من هذه الأفعال؟

ج: السعي وراء الشهرة وتحقيق الربح.

س: ما طبيعة علاقتك بالمتهمين.. وهل من خلافات سابقة بينكما ؟

ج: لا توجد علاقات سابقة أو خلافات.

س: هل لديك أقوال أخرى ؟

ج: لا.