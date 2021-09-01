460 شركة عالمية ومحلية تشارك في مؤتمر مصر الدولي للصحة 7 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث 2021»، والمقرر أن تنطلق فعاليات دورته الثالثة في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، تحت رعاية مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال المؤتمر التحضيري، لمشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث 2021» كأكبر مؤتمر طبي في مصر وأفريقيا.

المؤتمر يهدف لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

واستعرض «راشد»، دور الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال منشآتها الصحية، والتي تتميز بأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى أن مشاركة الهيئة في مؤتمر «إيجي هيلث» تأتي في إطار دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية، لجميع المؤتمرات والمعارض التي تهتم بالشأن الطبي، وتتسق مع توجهات الدولة المصرية لدعم المنظومة الطبية، وبما يتسق مع رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وأضاف، أن هدف مؤتمر «إيجي هيلث» هو نسج العلاقات بين كافة رعاة المؤتمر سواء على المستوى الحكومي أو من القطاع الخاص، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وإلهامهم والاستلهام منهم، وذلك تطلعًا لطرق مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي المصري وتبادل الرؤى والأفكار بين كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.

وخلال المؤتمر تم استعراض أهداف الهيئة من المشاركة بمعرض «إيجي هيلث» الذي يجمع أكبر شبكة طبية في مصر وأفريقيا، كما يضم العديد من الشركات العالمية والمحلية لعرض أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي، ويعزز النقاش حول مختلف الموضوعات الطبية وكذلك العديد من المحاور بين المشاركين المتخصصين في الأبحاث الطبية.

عقد 44 ورشة عمل خلال فعاليات المؤتمر

وأشار عمرو عبدالنبي، مستشار المدير التنفيذى الإمداد بهيئة الرعاية الصحية، أن يشارك بالمؤتمر ممثلين عن أكثر من 460 شركة عالمية ومحلية في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث»، لافتًا إلى أن المؤتمر يمثل خطوة كبيرة في مجال سياحة المؤتمرات الدولية حيث يشارك به عدد من الخبراء الدوليين وعدد كبير من الضيوف المصريين والأجانب.

وذكر أنه من المقرر عقد 44 ورشة عمل ومحاضرة تثقيفية، بما يضمن إتاحة مادة علمية وعملية ممتازة لكافة الاطراف، بما يضمن تبادل الخبرات في كافة القطاعات الصحية مع جميع دول العالم للاستفادة من أحدث التكنولوجيات الحديثة.

وأضاف المهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية بالهيئة، أن معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة «إيجي هيلث 2021» في نسخته الجديدة يضم كبريات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، ويعد محفلًا سنويًا هامًا لاستضافة واستعراض أهم وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في المجال العلمي والطبية.

وقال محمد كامل، رئيس شركة «سباين ميديكال» المنظمة أن «إيجي هيلث 2021» سيتيح فرصًا استثمارية كبيرة لجميع أطراف المنظومة الطبية والصحية سواء للعارضين أو الزائرين، ويقام المؤتمر هذا العام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويلتزم المنظمون فرض كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة العارضين والزائرين خلال ايام المعرض.

يشار أن مؤتمر «ايجي هيلث2021» يضم في دورته للعام الحالي 5 تخصصات وقطاعات أساسية هي الأورام، وجراحة المخ والأعصاب، والأسنان، والمعامل، والصيدلة، وسيساهم في تبادل الخبرات العلمية ونشر الابتكارات الجديدة ونقل المعرفة في المجالات الطبية، وكذلك التصنيعية من خلال عرض أحدث الأجهزة التي تتمتع بالتكنولوجيا العالية.