الرعاية الصحية: تشغيل عيادة هشاشة العظام بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشغيل عيادة هشاشة العظام ضمن برنامج العيادات الخارجية بمستشفى إيزيس التخصصي التابع للهيئة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي انطلقت بها المنظومة في 16 فبراير من العام الحالي.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان عنها، إلى أهمية تشغيل العيادة الخارجية الخاصة بعلاج أمراض هشاشة العظام داخل مستشفى إيزيس التخصصي، إذ إنّ السيدات هن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض دون ظهور أعراض إلا في الحالات المتقدمة للإصابة به، مثل «كسر بالعظم، انحناءات الظهر مع قصر القامة، وآلام شديدة أسفل الظهر»، ومستشفى إيزيس هي أول مستشفى متخصص للنساء والولادة ورعاية الاطفال المبتسرين بالأقصر.

الرعاية الصحية: 10 آلاف خدمة طبية لمنتفعات التأمين الصحي الشامل بالعيادات الخارجية لمستشفى إيزيس

وأضافت الهيئة، أنّ إجمالي العيادات الخارجية بمستشفى إيزيس يبلغ 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، جرى خلالها تقديم أكثر من 10 آلاف خدمة طبية لمنتفعات التأمين الصحي الشامل في الأقصر وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنّ المستشفى توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى لصحة الأمهات والأطفال في الأقصر وجنوب الصعيد.

السبكي: نستهدف توفير رعاية الصحية شاملة لمنتفعات التأمين الصحي الشامل في جنوب الصعيد بجودة عالمية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة لمنتفعات التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر وجنوب الصعيد بأحدث معايير الجودة العالمية، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم صحة المرأة المصرية، وضمان مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الرعاية الصحية المتكاملة لها.

ولفت إلى أنّ مستشفى إيزيس التخصصي صرح طبي شامل، يمتلك أحدث التجهيزات الطبية والتقنيات العالمية التي تعطيه الجاهزية العالية، إضافة إلى أنّها تضم أمهر الكوادر سواء من الأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن تغطية المستشفى الاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال في محافظة الأقصر وجنوب الصعيد بجودة عالمية.