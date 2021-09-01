انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالبحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة البحر الأحمر، من خلال عدد 14 وحدة ومركز طب أسرة، موزعة على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة وسلامة المواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المبادرة تستهدف المواطنين من 18 إلى 40 سنة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج، والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، مشيراً إلى المبادرة تستهدف المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، حيث يتم صرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، عن طريق فحص وظائف الكلى، وتحديد مستويات الدهون في الدم والسكر التراكمي، وتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

أماكن المبادرة في 14 وحدة ومركز طب أسرة

كما لفت الدكتور تامر مرعي إلى أنه يتم العمل من خلال عدد 14 وحدة ومركز طب أسرة، موزعة على جميع الإدارات الصحية بمحافظة البحر الأحمر، ويتم تحويل الحالات إلى أقرب مستشفى في حالة الاحتياج، وأضاف أن الوحدات، التي تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعة كما يلي: