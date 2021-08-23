بدء تطعيم العاملين في «تعليم البحر الأحمر» بلقاح كورونا (صور)

بدأت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، تطعيم العاملين بالمديرية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بمدرسة «الطيب»، الرسمية المتميزة لغات، وتحديد يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر القادم لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتلقى لقاح كورونا

بدأ هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تلقي اللقاح، في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالصحة العامة للعاملين بالتعليم وتنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعى من العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية والمدرسين والموظفين والعمال بالمدارس.

وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر يجتمع بمديري الإدارات

وفي سياق آخر، عقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، اجتماعا، اليوم، بمديري الإدارات الصحية لمتابعة جهود تطعيم للمواطنين بلقاح كورونا وجميع العاملين بالمصالح الحكومية والانتهاء من تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم والطلاب بالتعليم العالى قبل بدء العام الدراسي الجديد، بحضور نرمين ناجي مدير الطب الوقائى ومنسق العام لتطعيم لقاح كورونا وذلك لمناقشة مستجدات الوضع الحالي لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة تطعيم المواطنين في محافظة البحر الأحمر بلقاح كورونا ومتابعة الفرق الثابته والفرق المتحركة بمختلف المصالح الحكومية والداخلية والنوادي والنقابات والاسواق ودور العبادة والمولات التجارية وغيرها من اماكن تجمعات المواطنين للوصول الى اكبر عدد من اهالي بالمحافظة.

وزيرة الصحة تدعم مستشفى الغردقة العام

وفي ذات السياق، تقدم وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتقدم بالشكر لوزيرة الصحة لاستمرار دعمها الدائم بمستشفيات البحر الأحمر، و دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث جهاز سي آرم وعدد 10اجهزة مونيتور للعناية المركزة بقيمة تقديرية حوالى مليون جنية،. ويأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة ومؤسساتها برفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية و ضمن خطة تطوير الخدمة الصحية ولتقديم خدمة طبية افضل للمرضى .