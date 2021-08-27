تسجيل لقاح كورونا «دليفري».. وعيادات متنقلة للتطعيم في البحر الأحمر

خصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة فرقا طبية ثابتة ومتحركة وعيادات متنقلة للوصول إلى جميع المواطنين بمدن البحر الأحمر وتطعيمهم بلقاح كورونا والاستعانة بكوادر بشرية وأجهزة الكمبيوتر متنقلة «لاب توب»، لتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح وذلك بالشوارع والميادين، الذين لم يتم تقدمهم من قبل للتسجيل وأخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

فرق طبية متحركة وعيادات متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، أنه تم وضع خطة تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين والمقيمين بمدن المحافظة وتطعيمهم بلقاح كورونا عبر تخصيص فرق طبية متحركة وعيادات متنقلة تجوب الشوارع والميادين بمدن البحر الأحمر ومساعدة المواطنين في التسجيل على الموقع للحصول على اللقاح والذين لم يتم تسجيلهم من قبل.

تطعيم جميع العاملين بقطاع التربية والتعليم

وعقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا بمديري الإدارات الصحية لمتابعة أعمال التطعيم للمواطنين بلقاح كورونا وجميع العاملين بالمصالح الحكومية والانتهاء من تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم والطلاب بالتعليم العالى قبل بدء العام الدراسي الجديد.

خطة تطعيم الموظفين بالمصالح والنوادي ودور العبادة

وأكد «مرعي» تنفيذ خطة تطعيم المواطنين في محافظة البحر الأحمر بلقاح كورونا ومتابعة الفرق الثابتة والفرق المتحركة بمختلف المصالح الحكومية والداخلية والنوادي والنقابات والأسواق ودور العبادة والمولات التجارية وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين للوصول إلى أكبر عدد من أهالي المحافظة.

أماكن تطعيم لقاح كورونا بالغردقة

وأشار إلى أن العيادات الطبية المتنقلة سوف تتواجد في عدة أماكن اليوم الجمعة، حيث تتواجد الفرق أمام مسجد الشبان المسلمين على طريق السنترال، وأمام مسجد الرحمن، وشارع المصالح الحكومية بمنطقة الدهار، وشارع بيع المصنوعات وشارع شيري وشارع المدارس.