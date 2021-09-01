وزير الاتصالات: وجود «أمازون» يشجع شركات كثيرة على دخول السوق المصرية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يتعاظم يوما تلو الآخر، وطول فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، دفع كثير من الناس -الذين لم يقتنعوا بها في البداية- إلى اللجوء إلى لتجارة الإلكترونية، وأصبحت جزءًا من عاداتهم، مشددًا على أن تغيير السلوكيات هو أمر صعب، ولكن الجائحة ساعدت في ذلك.

إقبال كبير على التجارة الإلكترونية في مصر

وأضاف «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، أن هناك إقبالا كبيرا على التجارة الإلكترونية في مصر، ووجود شركة «أمازون» في مصر سيدفع شركات أخرى تعمل في مجال التجارة الإلكترونية إلى العمل في مصر أيضًا، موضحًا أن وجودها يلفت أنظار الشركات إلى السوق المصرية، وبالفعل هناك محادثات مع شركات أخرى، سيُعلن عنها فيما بعد.

الإنترنت أصبح أساسيا في المنازل المصرية

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الإنترنت أصبح أساسيًا في كل بيت في مصر، وهذا يتبلور في إدراج كوابل الألياف الضوئية ضمن المرافق التي يجري توصيلها إلى كل منزل في مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن المرافق الأساسية في الماضي كانت تشمل الصرف الصحي والماء والكهرباء فقط، ولكن أصبح توصيل كوابل الألياف الضوئية له نفس الأهمية، والدولة تستثمر 6 مليارات جنيه في عام واحد لتوصيل كوابل الألياف الضوئية إلى أكثر من مليون منزل مصري، وهذا يفيد الطلبة ومن يرغبون في العمل وعرض منتجاتهم عبر الإنترنت والترويج لها.

أمازون في مصر

يُذكر أن شركة أمازون مصر، أعلنت اليوم، أن شركة «سوق دوت كوم» ستدخل عهداً جديداً من النمو والتطور، بعد مشاركتها في الكيان الجديد لموقع «أمازون مصر»، موضحا أن «سوق دوت كوم» بدأت مسيرتها في مصر عام 2010، ومنذ أن تلقت أول طلب قامت بتوصيله، عملت بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق مميزة من خلال إتاحة الخيارات الواسعة من المنتجات وخدمات توصيل أسرع وأفضل الأسعار.