دمج «سوق دوت كوم» مع «أمازون مصر»

قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، إنه من اليوم تدخل شركة «سوق دوت كوم»، عهداً جديداً من النمو والتطور، بعد مشاركتها في الكيان الجديد لموقع «أمازون مصر»، موضحا أن شركة سوق دوت كوم بدأت مسيرتها في مصر عام 2010، ومنذ أن تلقت أول طلب قامت بتوصيله، عملت بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق مميزة من خلال إتاحة الخيارات الواسعة من المنتجات وخدمات توصيل أسرع وأفضل الأسعار.

وأشار الصاحي إلى أن موقع أمازون مصر، يجمع بين أفضل ما قدمه سوق دوت كوم لعملائه بجانب إمكانيات أمازون العالمية التي تضاف اليوم للعملاء في مصر، وأن الموقع يوفر الملايين من الماركات والمنتجات عالية الجودة، بما في ذلك الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وغيرها الكثير.

وأوضح أن «أمازون مصر»، يتيح التسوق بالأسعار المخفضة التي اعتاد المستخدمين عليها من سوق دوت كوم، بجانب خيارات الدفع المتنوعة باستخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر والدفع نقداً عند الاستلام، بالإضافة إلى خدمات التوصيل السريعة والموثوقة.

ولفت إلى أنه يمكن للمستخدمين للتطبيق اختيار التسوق باللغة العربية أو الإنجليزية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، فكل من يرغب في التسوق عبر «أمازون مصر»، وتجربة الوجه الجديد لـ«سوق دوت كوم» عليه فقط تحميل تطبيق أمازون وتحديد مصر من الإعدادات، أو يمكنكم ببساطة زيارة موقع Amazon.eg للتسوق بسهولة.

«الصاحي»: نقل أي أرصدة على الموقع السابق إلى «أمازون مصر»

وتابع: «ستجدو كلاً من قائمة رغباتكم، وعناوينكم المسجلة، وطرق دفعكم المفضلة، وغيرها من الإعدادات، موجودة بالتفاصيل ذاتها كما كانت على سوق دوت كوم»، مضيفا «أنه تم نقل أي رصيد لدي مستخدمى سوق دوت كوم في المحفظة الخاصة بهم على سوق دوت كوم إلى حسابكم في موقع Amazon.eg، وأي طلبات قمتم بإجرائها مسبقاً على سوق دوت كوم، سيتم توصيلها حسب المعتاد».