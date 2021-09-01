أمازون مصر يخبر عملائه رسميًا أنه البديل لسوق دوت كوم

أخبرت شركة أمازون مصر، عملائها بشكل رسمي عبر إرسال بريد إلكترني للعملاء، بإطلاق موقعها الإلكتروني الجديد «أمازون مصر Amazon.eg»، كبديل لموقع «سوق دوت كوم»، المملوك للشركة.

عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة أمازون مصر

وتعتزم الشركة عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg، ويشمل ذلك: «الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وكذلك منتجات وأجهزة أمازون، مثل قارئ الكتب الإلكترونية كيندل»، كما سيقدم الموقع الجديد للعملاء تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة، فضلا عن خدمة التوصيل السريع والمعتمد.

مسيرة سوق دوت كوم في مصر عام 2010

وأوضح البريد الإلكرتوني الصادر عن الشركة: «بدأت مسيرة سوق دوت كوم في مصر عام 2010، عندما قمنا بتوصيل أول طلب تلقيناه ومنذ ذلك اليوم، نعمل بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق مميزة، من خلال إتاحة الخيارات الواسعة من المنتجات وخدمات توصيل أسرع وأفضل الأسعار، واليوم، ندخل عهدا جديدا من النمو والتطور، إذ يسعدنا مشاركتكم إعلاننا عن إطلاق موقع أمازون مصر Amazon.eg».

أمازون مصر يوفر الملايين من الماركات والمنتجات عالية الجودة

وأضاف: «يجمع موقع أمازون مصر بين أفضل ما قدمه لكم سوق دوت كوم، وإمكانيات أمازون العالمية التي نضيفها لكم اليوم، كما يوفر الملايين من الماركات والمنتجات عالية الجودة، بما في ذلك الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وغيرها الكثير».

أمازون مصر يوفر التسوق بالأسعار المخفضة

وأردف: «يتيح لكم موقع أمازون مصر التسوق بالأسعار المخفضة، التي اعتدتم عليها من سوق دوت كوم، وخيارات الدفع المتنوعة باستخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر والدفع نقداً عند الاستلام، بالإضافة إلى خدمات التوصيل السريعة والموثوقة، وبإمكانكم أيضا اختيار التسوق باللغة العربية أو الإنجليزية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني».

تحميل تطبيق أمازون بكل سهولة

ولفت: «كل ما عليكم فعله تحميل تطبيق أمازون وتحديد مصر من الإعدادات، أو يمكنكم ببساطة زيارة موقع Amazon.eg للتسوق بسهولة، وستجدون كلاً من قائمة رغباتكم، وعناوينكم المسجلة، وطرق دفعكم المفضلة، وغيرها من الإعدادات، موجودة بالتفاصيل ذاتها كما كانت على سوق دوت كوم. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل أي رصيد لديكم في محفظتكم على سوق دوت كوم إلى حسابكم في موقع Amazon.eg، وأي طلبات قمتم بإجرائها مسبقاً على سوق دوت كوم، سيتم توصيلها حسب المعتاد».

مستودع أمازون في مصر

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، افتتاح مُستودع شركة «أمازون» في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ويقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

الاستفادة من خدمة العملاء المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

وبإمكان العملاء الذين يتسوقون على موقع أمازون مصر الإلكتروني Amazon.eg، الاستفادة من خدمة العملاء المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ للحصول على المساعدة بشأن أي استفسارات، وفي حالة عدم رضاء العملاء عن أي من المنتجات بما في ذلك تلك التي يبيعها شركاء البيع في أمازون، فيمكنهم التواصل مع فريق خدمة العملاء للحصول على الدعم اللازم.

وتندرج جميع المشتريات تحت «ضمان أمازون من الألف إلى الياء»، (A-to-z Guarantee)، الذي يغطي وحالة جميع الطلبات التي تم عملها على موقع أمازون مصر.