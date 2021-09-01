صلاح الدين: منتخب مصر هيوصل بطولة أمم إفريقيا ونهائيات كأس العالم 2020

توقع وليد صلاح الدين لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، تأهل منتخب مصر إلى بطولة الأمم الإفريقية ونهائيات كأس العام 2022: «أنا عندي ثقة في رجالة منتخب مصر لأنهم في الأوقات الصعبة بيكونوا حاضرين وبقوة، ومصر إن شاء الله هتوصل أمم إفريقيا وتكون حاضرة في تصفيات كأس العالم، ونكون موجودين في قطر 2022».

صلاح الدين: منتخب مصر الأول على إفريقيا بالبطولات

وأضاف «صلاح الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أنه حال الاستناد للأرقام والبطولات فإن المنتخب المصري يعتبر الأول على مستوى القارة الإفريقية وهو أقوى منتخب إفريقي.

صلاح الدين: صلاح والنني إضافة قوية للمنتخب في مواجهة الجابون

وأوضح أن منتخب مصر هو الأقوى على مستوى القارة الإفريقية وفقا لمرات حصوله على البطولات بالقارة الإفريقية، مؤكدا أن حسام البدري مدرب منتخب مصر، دائما ما يعتمد على أسلوب 4-2-3-1، وهي طريقته الهجومية المعتادة في أغلب المباريات.

وتابع: «المفروض إن محمد صلاح ومحمد النني يكونوا موجودين في مباراة الجابون لأنها مش من المناطق الحمراء بسبب كورونا، ويارب محمد صلاح والنني يروحوا الجابون لأنهم بيفرقوا مع المنتخب وبيزيدوا من قوته، وإن شاء الله نخلص أول وناخد فرقة من التصنيف التاني ونلاعبهم رايح جاي».