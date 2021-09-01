صلاح والنني يحصلان على تأشيرتي الجابون ويقتربان من الظهور مع منتخب مصر

اقترب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، من المشاركة مع منتخب مصر في مباراة الجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وعلم «الوطن سبورت» أن محمد صلاح والنني، حصلا اليوم على تأشيرتي السفر إلى الجابون، استعدادًا للحصول على موافقة ناديي ليفربول وأرسنال للسفر إلى الجابون، للمشاركة مع الفراعنة يوم 5 من شهر سبتمبر الجاري في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

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