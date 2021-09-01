10 معلومات عن زعيم طالبان أخوند زاده بعد توليه رئاسة حكومة أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم، تولي زعيمها هبة الله أخوند زاده رئاسة الحكومة الأفغانية الجديدة، مؤكدة أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة اكتملت تقريبا، حسبما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقاتلين محليين بمواقع الاشتباكات في أفغانستان.

المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الأفغانية قاربت على الاكتمال

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن زعيم حركة «طالبان» هبة الله أخوند زاده.

1- تولى هبة الله أخوند زاده زعامة حركة طالبان في 26 مايو من عام 2016.

2- عُين في هذا المنصب من قبَل مجلس الشورى الحركة خلفًا لزعيم الحركة السابق أختر محمد منصور، بحسب شبكة «بي بي سي».

3- قاتل أخوند زاده ضد القوات السوفيتية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان.

4- عمل رئيسًا لمحكمة عسكرية في العاصمة الأفغانية كابول تحت حكم مؤسس طالبان وزعيمها الروحي الراحل الملا عمر.

5- وقعت طالبان اتفاق سلام تاريخي مع الولايات المتحدة في قطر في 29 فبراير 2020، تحت قيادة أخوند زاده.

6- ينحدر من قومية بشتون، قبيلة نورزاي القوية في قندهار.

7- وُلد في منطقة باجواي في ولاية قندهار بأفغانستان.

هبة الله أخوند زاده أحد الأعضاء المؤسسين لحركة طالبان

8- طالت أخوند زاده اتهامات بأنه تولى هذا المنصب بأمر من المخابرات الباكستانية.

9- نشر موقع «صوت الجهاد» التابع لحركة طالبان السيرة الذاتية لأخوند زاده في ديسمبر 2016 وأورد بالتفصيل ولادته وعائلته والتعليم الذي تلقاه.

10- أحد الأعضاء المؤسسين لحركة طالبان وكان مساعدًا للملا عمر، بحسب موقع حركة «طالبان» في أفغانستان.