طالبان: نعارض تمديد انسحاب القوات الأمريكية لما بعد 31 أغسطس

حذرت حركة طالبان مجددا من تمديد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس الحالي.

وأعلن المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، معارضة طالبان، تمديد انسحاب القوات الأمريكية إلى ما بعد 31 أغسطس الحالي وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

«طالبان» تعلن معارضتها تمديد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

وحذرت الحركة أمس من تجاوز الموعد المحدد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مؤكدة ان تجاوزه «خط أحمر».

ومن المقرر، وفقا لخطة معلنة ومعدة سابقا قبل سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، أن ينتهي انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بنهاية أغسطس الحالي، وفقا للخطة التي بدأ تنفيذها مايو الماضي.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان، خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل، إن حركة طالبان وجهت رسائل للسفارات الأجنبية في كابول لطمأنتهم بشأن أمنهم، وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية».

طالبان: نريد أن ندخل وادي بانشير بشكل سلمي

وفي سياق متصل، وبشأن المعارضين للحركة في وادي بانشير، أشار المتحدث باسم طالبان إلى أن الحركة تريد أن تدخل هذه المنطقة بشكل سلمي، منوها إلى اقتراب حل هذه المشكلة.

وتابع المتحدث باسم طالبان، بأن الحركة طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن إجلاء الخبراء الأفغان من البلاد.

تأتي تصريحات المتحدث باسم طالبان بالتزامن مع اجتماع افتراضي يعقده زعماء مجموعة السبع بشأن الأوضاع في أفغانستان، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع برئاسة بريطانيا إما الاعتراف بطالبان أو فرض عقوبات عليها.

يشار إلى أن صحيفة «واشنطن بوست» كشفت عن عقد لقاء سري أمس الإثنين بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، والرجل الثاني بحركة طالبان، والرئيس المحتمل لأفغانستان الملا عبد الغني برادر في كابول.

وأوضح مسؤولون للصحيفة، أن اللقاء جرى انعقاده في كابول وتم مناقشة موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

فيما نوهت قناة «سى إن إن» الأمريكية، بأن إيفاد مدير المخابرات الأمريكية للقاء الرجل الثاني في حركة طالبان جاء بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

والمعروف عن مدير المخابرات الأمريكية أنه الأكثر حنكة بين الدبلوماسيين في إدارة الرئيس الأمريكي.